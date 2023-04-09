Dönüşümde nokta atışı yapılacak! Riskli yapılar tek tek ayıklanacak





VERİ SONUCA ULAŞTIRIR

Depreme hazırlıkta veri oluşturmanın büyük önem taşıdığını söyleyen Coğrafi ve Bilgi Sistemleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tahsin Yomralıoğlu, şunları kaydetti: "Biz sürece bilgi teknolojileri ile oluşturulan veriler üzerinde yaptığımız çalışmalarla katkı sunuyoruz. Bina ve yapıların haritaları, uydu görüntülerini matematiksel parametrelerle değerlendiriyoruz. Yeni yapı yapılacak alan ve hafriyat dökülecek yerlerin seçimi için de veri tabanı büyük önem taşıyor. İkinci amacımız da dijital anlamda kentleri yeniden oluşturmak. İstanbul depreminde yapı stokuna bağlı olarak ulaşımı yönetmek önemli. Çalıştayda diğer gruplara ne tür detayda bilgi ve veriye ihtiyaçları olup olmadığını soracağız. Depremde hız çok önemli. Bunu ancak veri ve güncel bilgi ile sağlayabiliriz."