Fındık destekleme 2023 parası yattı mı, ne zaman yatacak? Fındık Destekleme dönüm parası ödeme takvimi
Çiftçilere verilen tarımsal destek ödemeleri içerisinde yer alan fındık destekleme ödemesine ilişkin detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Bakan Kirişçi müjdeli haberi verdi. Tarımsal destek ödemeleri hesaplara geçmeye başladı. Peki fındık destekleme 2023 parası yattı mı, ne zaman yatacak?
Fındık destekleme 2023 parası yattı mı sorusunun cevabı merak konusu oldu. Fındık destekleme dönüm paraları T.C. kimlik numarasına göre hesaplara geçmeye başladı. Destek ödemesinden yararlananlar detayları öğrenmeye çalışıyor. Peki tarımsal destek ödemeleri yattı mı? İşte tarımsal destek ödemeleri ile ilgili detaylar...
TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından, tarımsal destek ödemelerine ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"1 milyar 268 milyon 568 bin liralık tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."
Kirişci, paylaşımında destek tutarının dağılımına ilişkin de bilgi verdi.
Buna göre, fındık alan bazlı gelir desteği olarak 845 milyon 133 bin 986 lira, yaş çay desteği olarak 379 milyon 492 bin 146 lira, hububat-bakliyat ve dane mısır desteği olarak 25 milyon 641 bin 987 lira, bombus arısı kullanım desteği olarak 18 milyon 261 bin 600 lira, damızlık ana arı desteği olarak 38 bin 700 lira ödeme yapılacak.
Fındık bazlı alan desteği, kimlik numarasına göre, bugün ve 14 Nisan'da, diğer destekler ise bugün saat 18.00'den sonra hesaplara aktarılacak
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