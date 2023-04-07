FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, bu ay açıklanır mı? Nisan ayı FED faiz toplantısı tarihi 2023!

"FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?" sorusu yatırımcılar tarafından araştırılıyor. ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.Geçtiğimiz ay politika faizini 25 baz puan artıran FED, faizi 4,75-5.00 aralığına yükseltti. Peki, FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte, 2023 FED faiz kararı takvimi