FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, bu ay açıklanır mı? Nisan ayı FED faiz toplantısı tarihi 2023!
"FED fazi toptantısı ne zaman?" sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başladı. ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı toplantısı, altın, dolar ve para yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz politika faizini 25 baz puan artıran FED'in bir sonraki toplantıda nasıl bir karar alacağı merak konusu oluyor. İşte, faiz kararı toplantı tarihi
"FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?" sorusu yatırımcılar tarafından araştırılıyor. ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.Geçtiğimiz ay politika faizini 25 baz puan artıran FED, faizi 4,75-5.00 aralığına yükseltti. Peki, FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte, 2023 FED faiz kararı takvimi
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?
ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.
Buna göre; FED faiz kararı nisan ayında açıklanmayacak. Bir sonraki toplantı 2-3 Mayıs tarihlerinde yapılacak ve 3 Mayıs akşamı kritik faiz kararı açıklanacak.
MART AYI FED FAİZ KARARI
ABD Merkez Bankası (Fed), mart ayı faiz kararını açıkladı.
Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak, yüzde 4,75-5.00 aralığına yükseltti.
Son artışla birlikte banka, politika faizini 2007'den bu yana kaydedilen en yüksek aralığa çıkardı.
FED TOPLANTI TAKVİMİ 2023
2-3 Mayıs 2023
13-14 Haziran 2023
25-26 Temmuz 2023
19-20 Eylül 2023
31 Ekim – 1 Kasım 2023
12-13 Aralık 2023
30-31 Ocak 2024
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- FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, bu ay açıklanır mı? Nisan ayı FED faiz toplantısı tarihi 2023!
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