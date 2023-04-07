Bir ülkenin gözü daha Bayraktar TB-2'de! Teknoloji devi harekete geçti
Karabağ ve Ukrayna savaşlarındaki başarısı ile dünyanın yakın takibe aldığı Bayraktar TB-2'ye yurt dışından talepler gelmeye devam ediyor. Japon basınında yer alan habere göre, Japonya Savunma Bakanlığı'nın 2023 mali yılı bütçesi kapsamında, "Bayraktar TB2 SİHA"yı deneme amaçlı kullanacağı ve Japon Kara Öz Savunma Kuvvetleri tarafından testlere tabi tutulacağı yer aldı.
Basında, Japonya Savunma Bakanlığı'nın 2023 mali yılı bütçesi kapsamında, "Bayraktar TB2 SİHA"yı deneme amaçlı kullanacağı ve Japon Kara Öz Savunma Kuvvetleri tarafından testlere tabi tutulacağı yer aldı.
YÜKSEK MİKTARDA SİPARİŞ BEKLENTİSİ
Testlerin başarılı olması durumunda, Japonya'nın yüksek miktarlarda "Bayraktar TB2 SİHA" siparişi vermesi ve bu alanda BAYKAR ile iş birliği gerçekleştirmesi bekleniyor.
Japonya'nın Ankara Büyükelçisi SUZUKI KAZUHİRO ((SUZUKİ KAZUHİRO)) da, 1 Nisan'da BAYKAR'ı ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile bir araya gelmişti.
BİR ÜLKE DAHA SÖZLEŞME İMZALADI
Öte yandan bu yıl içerisinde Bayraktar TB2 için Kuveyt Savunma Bakanlığı ile 370 milyon dolarlık sözleşmeye imza atmıştı. Böylece Bayraktar TB2 için ihracat sözleşmesi imzalanan ülke sayısı 28 oldu.
370 MİLYON DOLARLIK SÖZLEŞME İMZALANDI
BAYKAR tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA bir ihracat başarısına daha imza attı. BAYKAR ile Kuveyt Savunma Bakanlığı ile imzalanan anlaşma ile Bayraktar TB2 SİHA için ihracat sözleşmesi imzalanan ülke sayısı 28 oldu. BAYKAR, 2023 yılına Kuveyt Savunma Bakanlığı ile imzalanan 370 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi ile başladı.
AMERİKALI, AVRUPALI VE ÇİNLİ FİRMALARI GERİDE BIRAKTI
BAYKAR ile Kuveyt Savunma Bakanlığı arasındaki süreç 2019 yılında başladı. Amerika, Avrupa ve Çinli firmaların da yer aldığı rekabete dayalı sürecin kazananı Türkiye'nin milli SİHA'sı Bayraktar TB2 oldu. Bayraktar TB2 SİHA, Temmuz 2019'da Kuveyt'te gerçekleştirilen demo uçuşunda büyük bir başarı göstermişti. Yüksek sıcaklık ve kum fırtınası gibi zorlu coğrafi ve iklim şartlarında tam 27 saat 3 dakika kesintisiz uçarak Türk havacılık tarihinde bir ilke imza atmış ve o dönem kendisine ait olan havada kalma rekorunu kırmıştı.
1.18 MİLYAR DOLARLIK REKOR İHRACAT
BAYKAR, 2003 yılında İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin %75'ini ihracattan elde etti. 2021'de Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2022'de imzalanan sözleşmelerde ihracat oranı %99.3 olan BAYKAR, 1.18 milyar dolarlık ihracat yaptı. Savunma ve havacılık sektörünün en çok ihracat gerçekleştiren firması olan BAYKER'ın 2022 cirosu 1.4 milyar dolara ulaştı.
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