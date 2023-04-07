Bir ülkenin gözü daha Bayraktar TB-2’de! Teknoloji devi harekete geçti

1.18 MİLYAR DOLARLIK REKOR İHRACAT

BAYKAR, 2003 yılında İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin %75'ini ihracattan elde etti. 2021'de Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2022'de imzalanan sözleşmelerde ihracat oranı %99.3 olan BAYKAR, 1.18 milyar dolarlık ihracat yaptı. Savunma ve havacılık sektörünün en çok ihracat gerçekleştiren firması olan BAYKER'ın 2022 cirosu 1.4 milyar dolara ulaştı.