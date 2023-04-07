EYT’lilere temmuz zammı hesabı! Başvuru tarihi detayına dikkat

Aylıklar 1 Nisan 2023 tarihinden geçerli olacak. Vatani hizmet tertibinden bağlanan aylıkların sosyal güvencelerinin olup olmadığına bakılmaksızın, tüm gazilere asgari ücretin net tutarı ödenecek. Bu kapsamdaki gaziler ile dul eşine ödenen aylıklar net asgari ücret esas alınarak hesaplanacak. Böylece Mart ayı itibariyle ek ödeme dâhil 2 bin 961 lira aylık almakta olan gazilerin 1 Nisan'dan itibaren ek ödeme dahil 8 bin 847 liraya, hayatını kaybedenlerin dul eşlerine yüzde 75 oranı esas alınarak ödenen aylık 2 bin 220 liradan 6 bin 635 liraya yükselecek.