Dünya Bankası Türkiye’nin ekonomik büyüme tahminlerini yükseltti

AVRUPA VE ORTA ASYA BÖLGESİNDE "EKONOMİK DURGUNLUK" AÇIKLAMASI

Öte yandan raporda, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın devam eden etkileri, inatçı bir şekilde yüksek seyreden enflasyon ve sıkılaşan finansal koşullar nedeniyle Avrupa ve Orta Asya bölgesinde ekonomik faaliyetin bu yıl durgun seyretmesinin beklendiği aktarıldı.

Avrupa ve Orta Asya bölgesi ekonomisinin 2022'de yüzde 1,2 büyüdüğünün tahmin edildiği belirtilen raporda, bölge ekonomisine ilişkin büyüme beklentilerinin bu yıl için yüzde 1,4, 2024 ve 2025 yılları için yüzde 2,7 olduğu kaydedildi.

Dünya Bankası, ocak ayındaki tahminlerinde, Avrupa ve Orta Asya bölgesi ekonomisinin 2023'te yüzde 0,1 ve 2024'te yüzde 2,8 büyümesini öngörmüştü.

Raporda, bölge ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme beklentisindeki artışın Rusya ekonomisindeki daralmada gözlenen gevşemeden ve Ukrayna'nın görünümündeki iyileşmeden kaynaklandığı aktarıldı.

Bankanın raporunda, enflasyonun düşmesi, iç talebin toparlanması ve dış ortamın iyileşmesiyle birlikte, bölgesel büyüme hızının 2024-2025 yıllarında ortalama yüzde 2,7'ye çıkmasının beklendiği bildirildi.

Görünümün hala oldukça belirsiz olduğuna işaret edilen raporda, Ukrayna'da devam eden savaşın tırmanması, gıda ve enerji fiyatlarının artmaya devam etmesi, küresel olarak veya bölgede faiz artışlarının hızlanması veya bölgeye sermaye akışlarının ani bir şekilde tersine dönmesi durumunda, 2023 yılındaki büyümenin daha da zayıf gerçekleşebileceği ifade edildi.

Raporda, bazı gelişmiş ekonomilerde bankacılık alanında yaşanan mevcut gelişmelerin büyüme üzerinde etkileri olabileceği uyarısında da bulunuldu.