Gazi ve emekli aylıklarında önemli gelişme!

GÜVENLİK KORUCULARININ AYLIĞI 7 BİN 500 TL'YE YÜKSELTİLDİ

Ayrıca, 442 sayılı Köy Kanununa göre ve en az 15 yıllık güvenlik koruculuğu hizmeti esas alınarak aylık bağlanan Güvenlik Korucuları ile vefat edenlerin hak sahiplerine dosya bazında bağlanan aylığın da 7.500 TL'den az olmaması düzenlenmiştir.





Bu düzenlemeler kapsamındaki tüm vatandaşlarımızın 1/4/2023 tarihinden geçerli olarak oluşan aylık farkları 07 Nisan 2023 tarihi itibariyle hesaplarına yatırılacaktır."