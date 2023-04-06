İstanbul’un sağlık merkezleri sismik izolatörlerle donatıldı! 7 yılda 27 hastane

İşte Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'lilerin şehir hastanelerine yönelik sözleri o eleştirileri:

* 21 Eylül 2017 Kemal Kılıçdaroğlu, "Hastane yapıyorsun. Yüksek maliyetler var. Üç yılda çıkarıyorsun maliyeti, sonra 15-20 yıl para ödüyorsun. Yüzde 70'de hasta garantisi veriyorsun. Peki bu ülkede hastalık yoksa ne yapacağız" dedi.

* 16 Temmuz 2019 Kemal Kılıçdaroğlu: "Bunların paralarını siz ve sizden sonra torunlarınız ödeyecek. Hadi sen oy verdin, torunlarına bu yükü getiriyorsun. Hangi gerekçeyle bu yükü getiriyorsun? Bunun sorulması lazım."

* 14 Kasım 2019 CHP bir rapor açıklayarak, şehir hastanelerinin ekonomi için bir kara delik olduğunu iddia etti.

* 19 Kasım 2019 Kemal Kılıçdaroğlu, "Daha önce bu şehir hastanelerini ben, arkadaşlarım hepimiz eleştirdik, 'Yanlış yapıyorsunuz' dedik, 'Bu şehir hastaneleri bütçeye büyük yük getirecek dedik" dedi.

*11 Aralık 2019 CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye'nin 3. büyük ve İstanbul'un en büyük hastanesi olarak inşa edilen İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin bağlantı yollarını bütçesi olmadığı gerekçesiyle yapmayacağını açıkladı.