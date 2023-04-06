İstanbul'un sağlık merkezleri sismik izolatörlerle donatıldı! 7 yılda 27 hastane
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla bir bir hizmete giren şehir hastaneleri göz kamaştırıyor. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sert eleştirilerine maruz kalan sağlık merkezleri başta koronavirüs salgınında olmak üzere dünyaya örnek oldu. İstanbul'da son 7 yıl içerisinde 19 sağlık kuruluşu sıfırdan inşa edilirken, 8 hastane ise yerinde dönüştürüldü.
Megakentin sağlık altyapısı son yıllarda yapılan yatırımlarla depreme ve çeşitli afetlere hazır hale getiriliyor. Bu kapsamda, kentteki sağlık tesislerinde yerinde dönüşüm çalışmaları yürütülüyor. Ayrıca, hızla artan nüfusun sağlık hizmeti talebinin karşılanması, kapasitenin artırılması amacıyla kente, büyük sağlık kompleksleri olarak yapılandırılan şehir hastaneleri ile devlet hastaneleri kazandırılıyor.
Çalışmalarla deprem riskine karşı önlem alınmasının yanı sıra dijital altyapının oluşturulması, dünya genelinde görülen salgın hastalıklara karşı yeterli hizmetin sunulabilmesi ve gelişen teknolojiye uyum sağlanması da amaçlanıyor. Yerinde dönüştürülen ve sıfırdan inşa edilen sağlık kuruluşlarına ilişkin İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü verileri derlendi.
SAĞLIK TESİSLERİNİN YÜZDE 75'İNİN DEPREME DAYANIKLI OLDUĞU ÖNGÖRÜLÜYOR
İstanbul'daki sağlık tesislerinin yüzde 75'inin depreme dayanıklı olduğu öngörülüyor. Bu yüzdelik dilimdeki yapılar 2007'den sonra analiz, test ve kontroller ile inşa edilmiş binaları içeriyor.
Geriye kalan yüzde 25'lik kısmın ise 3-4 yıl içerisinde yenilenmesi hedefleniyor.
Öte yandan, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, deprem gibi afet durumlarında AFAD koordinasyonunda şehrin 25 farklı bölgesinde 25 afet ve sahra hastanesi kurmayı planlıyor.
YERİNDE DÖNÜŞTÜRÜLEN VE SIFIRDAN İNŞA EDİLEN HASTANELER
Yerinde dönüşüm çalışmaları kapsamında, 2016'dan bu yana 8 hastanenin eski binası yıkılarak yerine yenisi inşa edildi.
Son yıllarda, aralarında şehir hastaneleri, Kovid-19 salgını sürecinde yapılan acil durum hastaneleri ile ağız ve diş sağlığı merkezinin (ADSM) bulunduğu 19 tesis ise sıfırdan inşa edilerek sağlık sisteminin hizmetine sunuldu.
Bu kapsamda Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi Ek Hizmet Binası ile Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin yeni bloku yerinde dönüştürüldü.
Sıfırdan inşa edilen hastaneler ve ADSM'ler ise şu şekilde:
"Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Asaf Ataseven Hastanesi, Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi, Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi, İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çekmeköy Devlet Hastanesi, Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi, Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binası, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şile Devlet Hastanesi, Gaziosmanpaşa Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Hastanesi, Sultanbeyli Devlet Hastanesi, Beylikdüzü Devlet Hastanesi, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tuzla Devlet Hastanesi, Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sultanbeyli ADSM, Eyüp ADSM, Küçükçekmece ADSM."
Sağlık yatırımları kapsamında megakentin 2002'de 19 bin olan yatak kapasitesi bu yıl itibarıyla kamu, özel ve üniversite hastanelerine kazandırılan nitelikli yatak kapasitesiyle 48 bine yükseldi.
İSTANBUL'DA TAHLİYE KARARI VERİLEN HASTANELER
Öte yandan, İstanbul'daki bazı hastanelerin, depreme dayanıklılık araştırması sonucunda tahliye edilmesi kararlaştırıldı.
Bu kapsamda, Kağıthane Devlet Hastanesi'nin tahliyesi tamamlanırken; İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ile ona bağlı Haseki Kardiyoloji Enstitüsü Hastanesi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin B ve C blokları, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin B ve C bloklarının faaliyet gösterecekleri hastanelere tahliye çalışmaları sürüyor.
MEGAKENTİN 7 HASTANESİ SİSMİK İZOLATÖRLERLE DONATILDI
Günümüzde İstanbul'da 100 yatak kapasitesinin üzerinde inşa edilen hastaneler, İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminin (İPKB) yönettiği İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında "afetlere dirençli şehir" misyonuyla yapı yönetmeliklerine uygun ve üstün teknikler kullanılarak yapılıyor.
Afet anlarında hizmetin kesintisiz sürmesi gereken yerlerin başında gelen sağlık kuruluşlarının bu şekildeki inşası, deprem riski yüksek İstanbul için önem taşıyor.
Bu düşünceden hareketle kentin 5 hastanesi, 9 şiddetinde bir depreme dahi dayanıklılık sağlayan sismik izolatör teknolojisiyle donatıldı.
Bu sağlık tesisleri arasında yer alan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde 2068, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde 855, Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Asaf Ataseven Hastanesi'nde 827, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde 503, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde 503, Çekmeköy Devlet Hastanesi'nin 150 Yataklı Ek Binasında 173 sismik izolatör bulunuyor.
İnşası süren Esenyurt Devlet Hastanesi ek binası 198, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binası ise 190 izolatöre sahip olacak.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sert eleştirilerine maruz kalan sağlık merkezleri başta koronavirüs salgınında olmak üzere dünyaya örnek oldu.
İşte Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'lilerin şehir hastanelerine yönelik sözleri o eleştirileri:
* 21 Eylül 2017 Kemal Kılıçdaroğlu, "Hastane yapıyorsun. Yüksek maliyetler var. Üç yılda çıkarıyorsun maliyeti, sonra 15-20 yıl para ödüyorsun. Yüzde 70'de hasta garantisi veriyorsun. Peki bu ülkede hastalık yoksa ne yapacağız" dedi.
* 16 Temmuz 2019 Kemal Kılıçdaroğlu: "Bunların paralarını siz ve sizden sonra torunlarınız ödeyecek. Hadi sen oy verdin, torunlarına bu yükü getiriyorsun. Hangi gerekçeyle bu yükü getiriyorsun? Bunun sorulması lazım."
* 14 Kasım 2019 CHP bir rapor açıklayarak, şehir hastanelerinin ekonomi için bir kara delik olduğunu iddia etti.
* 19 Kasım 2019 Kemal Kılıçdaroğlu, "Daha önce bu şehir hastanelerini ben, arkadaşlarım hepimiz eleştirdik, 'Yanlış yapıyorsunuz' dedik, 'Bu şehir hastaneleri bütçeye büyük yük getirecek dedik" dedi.
*11 Aralık 2019 CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye'nin 3. büyük ve İstanbul'un en büyük hastanesi olarak inşa edilen İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin bağlantı yollarını bütçesi olmadığı gerekçesiyle yapmayacağını açıkladı.
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