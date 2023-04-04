Soğan fiyatları hızla düşecek!





ASIL DÜŞÜŞ BAYRAM SONUNDA

Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, ürün azaldığı için fiyatın arttığını söyledi. Tavşan, "Soğan geçen yıl çok para etmediği için çiftçinin ekimi azaldı. Bir de buna sıcak giden havalar eklenince filizlenme ve çürüme de meydana geldi. Şimdi bir de geçen yılki hasadın sonuna geldik. Yeni hasat da henüz piyasaya çıkmadı. O nedenle fiyatlar çok arttı" ifadelerini kullandı.