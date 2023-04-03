2023 ENFLASYON RAKAMLARI | TÜİK TÜFE Mart ayı enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Beklenti anketi...
Son dakika: Enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanıyor. Nisan ayına girilmesiyle birlikte Mart ayı enflasyon rakamları merak konusu oldu. TÜFE enflasyon beklentisi aylık bazda yüzde 2,86 olurken, 2022 yılının tamamı için ise yüzde yüzde 49,56 oldu. Mart ayı enflasyon rakamları, emekli ve memur zammı başta olmak üzere birçok kalemde gelirleri etkilediği için milyonların gündeminde yer alıyor. Peki, Mart ayı enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Son dakika: Mart ayı enflasyon oranı açıklanıyor. Mart ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı. TÜFE enflasyon beklentisi aylık bazda yüzde 2,86 olurken, 2022 yılının tamamı için ise yüzde yüzde 49,56 oldu. Mart ayı enflasyon rakamları milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. TÜİK tarafından her ayın ilk haftasında açıklanan oranlar birçok konuda belirleyici etken oluyor. Bugün açıklanacak rakamların ardından Nisan ayı kira artış oranı da belli olacak. İşte, Mart 2023 enflasyon oranı yüzdesi...
MART ENFLASYONU NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu her ayın 3'ünde bir önceki aya ilişkin verileri duruyor. Mart ayı enflasyonu da 3 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak. Mart ayı enflasyonunun duyurulmasının ardından kira artış oranı da netleşecek. Enflasyon verisi aynı zamanda emekli ve memur zam oranı için üçüncü veri olacak.
ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ YAYINLANDI!
AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Nisan Pazartesi günü açıklanacak mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,86 oldu.
12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ
2023 yılı Mart ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 19,95 ihtimalle yüzde 20,00 - 24,99 aralığında, yüzde 33,52 ihtimalle yüzde 35 - 39,99 aralığında, yüzde 16,44 ihtimalle ise yüzde 40,00 - 44,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 18,42'sinin beklentilerinin yüzde 20,00 - 24,99 aralığında, yüzde 18,42'sinin beklentilerinin yüzde 30,00 - 34,99 aralığında, yüzde 31,58'inin beklentilerinin yüzde 35,00 - 39,99 aralığında olduğu gözlendi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2023 ENFLASYON RAKAMLARI | TÜİK TÜFE Mart ayı enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Beklenti anketi...
- 2 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺
- Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? Üniversiteler bugün mü, yarın mı açılacak? İşte YÖK açıklaması...
- Trabzon hurmasının diğer adı nedir?
- AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak 2023? AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?
- Uruguay'ın resmi adı hangisidir?
- 1984 Los Angeles Olimpiyatları'nda kazandığı 4 altın madalyadan birini , kanserden ölen babasıyla gömen ve annesine, "Merak etme, başka bir tane daha kazanacağım" deyip 5 altın madalya daha kazanan atlet kimdir?
- Aile destek ödemesi Nisan ayı ne zaman yatacak 2023? Sosyal yardım ödemeleri yattı mı, ödendi mi? T.C Kimlik numarasına göre...
- Beşiktaş'tan, Kadıköy'de müthiş geri dönüş!
- EYT’de 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj sigortası torba yasaya girecek mi? Bağkur tescil affı olacak mı, var mı?
- 2023 emekli intibak zammı son dakika açıklandı mı? Emekli intibak zammı gelecek mi, var mı? 2000 öncesi ve sonrası...
- Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura tarihi belli oldu mu?