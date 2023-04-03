2023 ENFLASYON RAKAMLARI | TÜİK TÜFE Mart ayı enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Beklenti anketi...

Son dakika: Mart ayı enflasyon oranı açıklanıyor. Mart ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı. TÜFE enflasyon beklentisi aylık bazda yüzde 2,86 olurken, 2022 yılının tamamı için ise yüzde yüzde 49,56 oldu. Mart ayı enflasyon rakamları milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. TÜİK tarafından her ayın ilk haftasında açıklanan oranlar birçok konuda belirleyici etken oluyor. Bugün açıklanacak rakamların ardından Nisan ayı kira artış oranı da belli olacak. İşte, Mart 2023 enflasyon oranı yüzdesi...