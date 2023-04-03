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2023 ENFLASYON RAKAMLARI | TÜİK TÜFE Mart ayı enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Beklenti anketi...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.04.2023
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2023 ENFLASYON RAKAMLARI | TÜİK TÜFE Mart ayı enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Beklenti anketi...

Son dakika: Enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanıyor. Nisan ayına girilmesiyle birlikte Mart ayı enflasyon rakamları merak konusu oldu. TÜFE enflasyon beklentisi aylık bazda yüzde 2,86 olurken, 2022 yılının tamamı için ise yüzde yüzde 49,56 oldu. Mart ayı enflasyon rakamları, emekli ve memur zammı başta olmak üzere birçok kalemde gelirleri etkilediği için milyonların gündeminde yer alıyor. Peki, Mart ayı enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Son dakika: Mart ayı enflasyon oranı açıklanıyor. Mart ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı. TÜFE enflasyon beklentisi aylık bazda yüzde 2,86 olurken, 2022 yılının tamamı için ise yüzde yüzde 49,56 oldu. Mart ayı enflasyon rakamları milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. TÜİK tarafından her ayın ilk haftasında açıklanan oranlar birçok konuda belirleyici etken oluyor. Bugün açıklanacak rakamların ardından Nisan ayı kira artış oranı da belli olacak. İşte, Mart 2023 enflasyon oranı yüzdesi...

MART ENFLASYONU NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu her ayın 3'ünde bir önceki aya ilişkin verileri duruyor. Mart ayı enflasyonu da 3 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak. Mart ayı enflasyonunun duyurulmasının ardından kira artış oranı da netleşecek. Enflasyon verisi aynı zamanda emekli ve memur zam oranı için üçüncü veri olacak.

ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ YAYINLANDI!

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Nisan Pazartesi günü açıklanacak mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,86 oldu.

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2023 yılı Mart ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 19,95 ihtimalle yüzde 20,00 - 24,99 aralığında, yüzde 33,52 ihtimalle yüzde 35 - 39,99 aralığında, yüzde 16,44 ihtimalle ise yüzde 40,00 - 44,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 18,42'sinin beklentilerinin yüzde 20,00 - 24,99 aralığında, yüzde 18,42'sinin beklentilerinin yüzde 30,00 - 34,99 aralığında, yüzde 31,58'inin beklentilerinin yüzde 35,00 - 39,99 aralığında olduğu gözlendi.

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