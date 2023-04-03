EYT’liye kıdem tazminatı! Doğrudan hesaba yatacak





Paket kapsamında KOBİ'ler için 13.3 milyon lira, KOBİ dışı firmalar için 28.5 milyon liraya kadar kredi imkânı sağlanacak. Kefalet oranı KOBİ'ler için yüzde 75, KOBİ dışı firmalar için de yüzde 70 olarak belirlenirken azami 6 ay ödemesiz dönem dahil 36 ay vade ile kullandırım yapılacak.