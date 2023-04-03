Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi yattı mı? Ödeme takvimi...
"Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emeklilere bayram ikramiyeleri geçen sene 1100 TL veriliyordu. Bu seneki ikramiye tutarı zamlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre emekli bayram ikramiye ödeme tarihi belli oldu. Peki, emekli Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi yattı mı? Ödeme takvimi...
"Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi yattı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre emekli bayram ikramiye ödeme tarihi belli oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekliye bayram ikramiyesi 2023'ün ne kadar olduğunu belirtti. Peki, Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi yattı mı? Ödeme takvimi...
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ 2023
Bakan Bilgin'in açıklamasına göre bayram ikramiyeleri gelecek ay içinde alınacak:
"Emeklilerimizin bayramlarını kutlu geçirmeleri için 2018'den bugüne kadar 114 milyar TL bayram ikramiyesi ödenmiştir. 2023 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesi bayram öncesi, Nisan ayı içerisinde, Kurban Bayramı ikramiyesi ise yine bayram öncesi Haziran ayı içerisinde ödenecektir."
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekliye bayram ikramiyesinin 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildiğini açıkladı.
Böylece, Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere ikişer bin lira ödeme yapılacak.
'EMEKLİYE 2 BAYRAMDA TOPLAMDA 4 BİN TL ÖDENECEK'
Elitaş'ın açıklamalarında öne çıkan satır başları:
"Emekli bayram ikramiyesi Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 1100 TL'lik ikramiyelere 900 TL'lik artışla 2 bin TL'ye yükseldi. Böylece emekliye 2 bayramda toplamda 4 bin TL ödenecek.
Toplamda EYT'lilerle birlikte tahminen 15 milyon vatandaş bu bayram ikramiyelerinden faydalanmış olacak.
Emekli maaşı 5500 olanların maaşları artırılırken 6000 TL emekli maaşı alanların durumu hakkında kamuoyunda bazı soru işaretleri var.Kanun teklifi Meclis'te yasalaşıp Sayın Cumhurbaşkanının onaylayıp Resmi Gazete'de yayımlandığın andan itibaren Türkiye'de 7500 TL'nin altında emekli maaşı olmayacak.
Bizim asgari ücrete kanunen zam yapabilme yetkimiz yok. Sadece en düşük emekli maaşlarını kanunla düzenlememiz mümkün. En düşük emekli maaşı da sistemimize 2019'da girdi. 2019 yılında daha önceki yasal düzenlemelerden dolayı 1000 TL'nin altındaki Bağ-Kur'luların mağduriyetini kaldırmak için en düşük emekli maaşı uygulamasını başlamıştık.
EYT'LİLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK MI?
Elitaş, EYT'lilerle birlikte 15 milyon kişinin zamlı bayram ikramiyesinden faydalanacağı bilgisini verdi. En düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili konuşan Elitaş, 7 bin 500 altında 8 milyon 796 bin kişinin emekli aylığı aldığını açıkladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2. ara tatil ne zaman, ayın kaçında? 2023 Nisan ara tatili kaç gün, bayramla birleşiyor mu?
- Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi yattı mı? Ödeme takvimi...
- Kamu Çerçeve Protokolü 2023 imzalandı mı, ne zaman? Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri bitti mi?
- EYT'siz erken emeklilik şartları netleşti! Detaylar tek tek sıralandı, 1999 - 2000 - 2008 öncesi sonrasına müjde! 3600 günle emeklilik...
- Malatya deprem son dakika! 3 Nisan Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD son depremler 2023!
- Gelinim Mutfakta puan durumu 3 Nisan | Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?
- YSK sandık görevlisi ücreti 2023 | Seçimde sandık görevlisi nasıl olur, başvuru şartları neler?
- SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, EYT'li maaş takvimi ayyuka çıktı! Emekliye 11.050 TL Nisan'da hesapta! Tahsis no ile 7.500, 8.000, 8.750, 9.250 TL alanlar...
- 2023 Çay desteklemeleri ne zaman ödenecek? Çay destekleme paraları yattı mı, ödendi mi?
- ENGELLİ ÖĞRETMEN ÖN BAŞVURU 2023 | EKPSS engelli öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır? Kadro/branş dağılımı...personel.meb.gov.tr
- MEMUR MAAŞ ENFLASYON FARKI 2023 | Memur maaşlarına ek zam yapılacak mı, Temmuz zammı kaç TL olacak? İşte, mesleklere göre maaşlar...
- Emekliye 8.555, işçiye 10.240 TL KÖK MAAŞ! SSK- Bağ-Kur 4A,4B,4C...Temmuz 2023 maaş hesaplaması!