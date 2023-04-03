"Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi yattı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre emekli bayram ikramiye ödeme tarihi belli oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekliye bayram ikramiyesi 2023'ün ne kadar olduğunu belirtti. Peki, Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi yattı mı? Ödeme takvimi...