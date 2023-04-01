Ayakkabı alırken bu tuzağa düşmeyin! Orijinal etiketi ile satılıyor giyilmiş ürün gelebiliyor

İADE ETMEK ÇOK ZOR

Tüketiciler aldıkları sahte ürünü iade etmek istediklerinde ise karşılarında bir muhatap bulamıyor. Çünkü site satış gerçekleştikten sonra ortadan kayboluyor, müşteriyi engelliyor. Mağdur tüketicilerden şikayet platformlarına sayısız bildirim geliyor. Tüketiciler ürünü ithal sandıklarını ve fiyatı ucuz olduğundan aldıklarını anlatırken, "İade talebimize hiçbir şekilde karşılık bulamadık, mağduruz" diyorlar.

"YERLİ ÜRETİCİ MÜCADELE EDEMİYOR"

Kopyacıların hızına yetişemediklerini anlatan Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten, "150 milyon çift ayakkabıdan fazla bir üretimden bahsediyoruz.Özellikle sosyal medya platformları üzerinden satışlarla bu işi başka bir boyuta taşıdılar. Yerli üreticiler olarak Orijinal ve büyük markalarla mücadele edemiyorduk. Şimdi bu markaların sahtesi ile de mücadele edemiyoruz. Keşke gelip bize katılsalar, kayıtdışı üretim ve istihdam olmasa" ifadelerini kullandı.

Yerli üreticilerin üretim sürecinde çok sayıda sertifikasyon ve testten geçtiğini hatırlatan Berke İçten, "Ithal ürünlerde fiyatlar maalesef çok pahalı. Tüketici de bir şekilde onu ucuza almak istiyor. Oysa bu sahte ürünler gerekli testlerden geçmiyor. İçerisinde insan sağlığını tehdit eden kimyasallar var. Halk sağlığını riske atan bu durum için daha fazla denetim gerekiyor" dedi.