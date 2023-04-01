Ayakkabı alırken bu tuzağa düşmeyin! Orijinal etiketi ile satılıyor giyilmiş ürün gelebiliyor
Son günlerde artan sosyal medya platformları ve basit e-ticaret siteleri sahte ve kopya ayakkabı ticaretine adeta boyut atlattı. Yerli üreticinin kabusu olan kopya üretim hız kazandı. Normalde 4-5 bin lira olan ayakkabılar ‘ithal ve orijinal’ etiketiyle, sahte görsel kullanılarak 800-900 TL’den satılıyor. Oysa tüketiciye sahte, bozuk, yanlış hatta giyilmiş ayakkabı teslim ediliyor. Tüketiciler aldıkları sahte ürünü iade etmek istediklerinde ise karşılarında bir muhatap bulamıyor.
Son dönemlerde sosyal medya platformları ve basit e-ticaret sayfaları üzerinden yapılan ayakkabı satışları tüketicilerde ciddi bir mağduriyet oluşturuyor. Özellikle Türk Lirası'ndaki değer kaybı ve düşen alım gücüyle birlikte ithal markaların fiyatları hızla artınca bazı vatandaşlar çareyi internette aramaya başladı. Ancak 'ithal ve orijinal' etiketiyle internet üzerinden satışa çıkarılan ayakkabıları mağaza fiyatlarına göre 4-5 kat daha ucuz olduğu gerekçesi ile satın alan kullanıcılar, ürün ellerine ulaşınca büyükhayal kırıklığı yaşadı.
GİYİLMİŞ ÜRÜN GİDEBİLİYOR
Hürriyet'in haberine göre, satıcılar ilk olarak basit yöntemlerle e-ticaret sayfaları oluşturuyor. Ardından ürünlerin orijinaliniprofesyonel çekimlerle siteye yüklüyor. Daha sonra çoğunlukla Instagram uygulaması üzerinden ek bir sayfa açıp bu sitedeki ürünleri sponsorlu içeriklerle çoğu kullanıcının karşısına çıkarıyorlar. Bu sayede kullanıcıları e-ticaret sayfalarına yönlendiriyorlar. 5 bin liralık ürünler 800-900 liradan satın alınıyor. Ancak eve sahte, bozuk, yanlış hatta giyilmiş ürünler geliyor.
İADE ETMEK ÇOK ZOR
Tüketiciler aldıkları sahte ürünü iade etmek istediklerinde ise karşılarında bir muhatap bulamıyor. Çünkü site satış gerçekleştikten sonra ortadan kayboluyor, müşteriyi engelliyor. Mağdur tüketicilerden şikayet platformlarına sayısız bildirim geliyor. Tüketiciler ürünü ithal sandıklarını ve fiyatı ucuz olduğundan aldıklarını anlatırken, "İade talebimize hiçbir şekilde karşılık bulamadık, mağduruz" diyorlar.
"YERLİ ÜRETİCİ MÜCADELE EDEMİYOR"
Kopyacıların hızına yetişemediklerini anlatan Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten, "150 milyon çift ayakkabıdan fazla bir üretimden bahsediyoruz.Özellikle sosyal medya platformları üzerinden satışlarla bu işi başka bir boyuta taşıdılar. Yerli üreticiler olarak Orijinal ve büyük markalarla mücadele edemiyorduk. Şimdi bu markaların sahtesi ile de mücadele edemiyoruz. Keşke gelip bize katılsalar, kayıtdışı üretim ve istihdam olmasa" ifadelerini kullandı.
Yerli üreticilerin üretim sürecinde çok sayıda sertifikasyon ve testten geçtiğini hatırlatan Berke İçten, "Ithal ürünlerde fiyatlar maalesef çok pahalı. Tüketici de bir şekilde onu ucuza almak istiyor. Oysa bu sahte ürünler gerekli testlerden geçmiyor. İçerisinde insan sağlığını tehdit eden kimyasallar var. Halk sağlığını riske atan bu durum için daha fazla denetim gerekiyor" dedi.
"BU BİR DOLANDIRICILIK FAALİYETİ HALİNE GELDİ"
Türkiye'de artık bu işin bir dolandırıcılık haline geldiğini söyleyen Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Sahte ve kopya Ayakkabı konusunda şikâyet yağıyor. Bu eski bir konu ancak sosyal medya üzerinden başlayan satışlarla mağduriyetler farklı bir boyuta ulaştı. Israrla bu şekilde satılan ürünlerin gerçek olmadığını ve tüketicinin mağdur olduğunu söylüyoruz ama satışlar bir şekilde devam ediyor. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun maddelerinin hepsi ihlal ediliyor" dedi.
"DEPOCU HATALI GÖNDERMİŞ"
"Tüketici yanıltılıyor, ayıplı mal gönderiliyor ve iadesi kabul edilmiyor" diyen Aydın Ağaoğlu, "Bir site açıyorlar. Bu sitede gerekli yasal bilgiler zaten bulunmuyor. Özellikle iade süreçlerinde çok büyük mağduriyet var. İş yasal sürece döndüğünde mahkemede 'Biz ürünü bilerek öyle göndermedik. Depocumuz hatalı ürün göndermiş' diyerek işin içinden sıyrılıyorlar. Ayrıca satış yasal sürece göre işlemediği için tüketiciler haklarını Tüketici Mahkemesi'nde de arayamıyor" ifadelerini kullandı.
Ağaoğlu, "Fırsatçılara bu alan bırakılmamalı, gerekli denetimler yapılmalı ve caydırıcı yaptırımlar uygulanmalı" uyarısında bulundu.
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