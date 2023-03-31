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A101 banka mı açtı, hangi banka? T.O.M Dijital Katılım Bankası nedir, kimin? BDDK'dan onay geldi! Dijital banka ne işe yarar, şubesi bulunur mu?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.03.2023
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A101 banka mı açtı, hangi banka? T.O.M Dijital Katılım Bankası nedir, kimin? BDDK’dan onay geldi! Dijital banka ne işe yarar, şubesi bulunur mu?

A101 banka mı açtı, hangi banka sorusunun cevabı merak konusu oldu. A101 marketlerinin sahipleri 1,5 milyar lira sermayeli T.O.M Dijital Katılım Bankası'nı kurmuştu. Şimdi de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), T.O.M Katılım Bankası'na faaliyet izni verdi. Peki T.O.M Dijital Katılım Bankası nedir, kimin? Dijital banka ne işe yarar, şubesi bulunur mu?

A101 marketlerinin sahiplerinin de kurucu ortaklarından olduğu T.O.M Dijital Katılım Bankası merak konusu oldu. 1,5 milyar TL başlangıç sermayeli olarak kurulan ve sadece dijital kanallarda hizmet verecek olan T.O.M Katılım Bankası BDDK tarafından faaliyet iznini aldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki A101 banka mı açtı, hangi banka? T.O.M Dijital Katılım Bankası nedir, kimin? Dijital banka ne işe yarar, şubesi bulunur mu? İşte konuya ilişkin detaylar...

Türkiye'de perakende sektöründe faaliyet gösteren Yeni Mağazacılık A.Ş.'ye ait olan A101 marketlerinin sahipleri 1,5 milyar lira sermayeli T.O.M Dijital Katılım Bankası'nı kurmuştu. Bankanın kurucu ortakları arasında A101'in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yaşar Aydın bulunuyordu.

Şimdi de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, T.O.M Katılım Bankası'na faaliyet izni verdi.

KARAR RESMİ GAZETE'DE

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 10 uncu maddesi, Bankaların İzne Tabi İşlemleri İle Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesi ve Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, Kurulun 04.08.2022 tarih ve 10282 sayılı Kararı ile kuruluş izni verilen T.O.M. Katılım Bankası A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine karar verildi.

BANKANIN ADININ AÇILIMI BELLİ OLDU

Katılım bankası olarak faaliyet gösterecek olan T.O.M. Katılım Bankası'nın açılımı da "Technology of Money" oldu.

İLK ADIMLAR 2021 YILINDA TOM PAY'LE ATILDI

TOM Finansman ve TOM Pay adındaki şirketler 2021 yılından itibaren faaliyete geçmek için çalışmalar yapmaya başlamıştı. Web sitelerine girdiğimizde de Merkez Bankası'ndan izin çalışmalarının devam ettiğini, elektronik para ve ödeme hizmetleri konusunda henüz faaliyete başlamadığı belirtiliyor.

TOM Pay Üsküdar merkezli ve 12.5 milyon lira ödenmiş sermayeye sahip durumda. Kayıtlı sermaye tavanı da 50 milyon lira seviyesinde. TOM Pay'in yönetim kurulu başkanı Ahmet Yaşar Aydın, yönetim kurulu başkan vekili de Ayhan Aydın olarak görünüyor.

DİJİTAL BANKA NEDİR, ŞUBESİ BULUNUR MU?

Dijital bankacılık, telefon bankacılığı ve çevrimiçi bankacılığ'ın daha gelişmiş bir türüdür. Burada bankacılık hizmetleri internet üzerinden verilmektedir. Dijital bankacılık, bankacılık ürünlerini sunmak ve işlem sağlamak için yüksek düzeyde süreç otomasyonu, mobil uygulama, mobil ödeme ve web tabanlı hizmetler içerir. Kullanıcıların finansal verilere masaüstü, mobil ve ATM hizmetleri aracılığıyla erişmesini sağlar.

Banka müşterileri her türlü işlemleri için bankaya gitmek zorunda kalırken dijital bankacılık aracılığı ile 7/24 işlemlere ulaşabilme imkanı vermektedir. Diğer yandan bankaların da şube iş yüklerinin de azalmasında önemli bir rol oynayan dijital bankacılık güvenlik açısından da müşterileri rahatlatacak önlemlere sahiptir.

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