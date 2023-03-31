A101 banka mı açtı, hangi banka? T.O.M Dijital Katılım Bankası nedir, kimin? BDDK’dan onay geldi! Dijital banka ne işe yarar, şubesi bulunur mu?

A101 marketlerinin sahiplerinin de kurucu ortaklarından olduğu T.O.M Dijital Katılım Bankası merak konusu oldu. 1,5 milyar TL başlangıç sermayeli olarak kurulan ve sadece dijital kanallarda hizmet verecek olan T.O.M Katılım Bankası BDDK tarafından faaliyet iznini aldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki A101 banka mı açtı, hangi banka? T.O.M Dijital Katılım Bankası nedir, kimin? Dijital banka ne işe yarar, şubesi bulunur mu? İşte konuya ilişkin detaylar...

Türkiye'de perakende sektöründe faaliyet gösteren Yeni Mağazacılık A.Ş.'ye ait olan A101 marketlerinin sahipleri 1,5 milyar lira sermayeli T.O.M Dijital Katılım Bankası'nı kurmuştu. Bankanın kurucu ortakları arasında A101'in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yaşar Aydın bulunuyordu.

Şimdi de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, T.O.M Katılım Bankası'na faaliyet izni verdi.