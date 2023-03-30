İŞKUR duyurdu! Öğrencilere 8 bin 506 TL ödeme...
İŞKUR'dan yapılan açıklamada, işbaşı eğitim programı kapsamında öğrencilere yapılan günlük ödemenin 327 liraya yükseltildiği duyuruldu. Yüzde 33 artışla işbaşı eğitim programına 26 gün tam katılım sağlanması halinde öğrencilere 8 bin 506 lira 68 kuruş ödeme yapılacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR), işbaşı eğitim programlarından yararlanan öğrencilere yaptığı günlük ödemeyi 327 liraya yükseltti.
İŞKUR'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca daha önce ilgili yönetmelik kapsamında uygulanan işbaşı eğitim programlarında yapılan günlük ödemeler yeniden düzenlendi.
Böylece, 1 Nisan itibarıyla kurumca düzenlenen işbaşı eğitim programlarında yararlanan lise ve altı örgün eğitime devam eden katılımcılar hariç herhangi bir öğrencilik statüsündeki katılımcılara, iş arayan statüsündeki katılımcılar için belirlenen tutar olan 327 lira 18 kuruş ödenecek.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Üniversiteler açılacak mı son dakika? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Erol Özvar tarihi açıkladı!
- Emeklilik başvurusu ne zaman sonuçlanır 2023? e-Devlet EYT başvuru sonucu öğrenme ekranı!
- Gelinim Mutfakta 30 Mart puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
- Seçim anket sonuçları 2023 | Pazar seçim olsa kim kazanır? Cumhur İttifakı oy oranı... AK Parti kayıp yaşamadı! %40,7-23,1-10,8...
- BİM Aktüel 31 Mart Cuma | İndirimli ürün listesinde yok yok! Katlanabilir elektrikli bisiklet 13.999 TL, Oto halı pas pas 109 TL...
- Kız erkek bebek isimleri 2023 - A'dan Z'ye en yeni, popüler, modern kız isimleri ve anlamları!
- Asgari ücrete 2.500 TL ara zam yolda! Kapı aralandı! 6 aylık enflasyonla net maaş 10 bin TL'yi geçecek! Temmuz'da %30 seviyesinde...
- Almanya işçi alımı başvuru şartları değişti! Ezber bozan düzenleme! Puan sistemi yolda! Diploma denkliği, eğitim, yaş şartı...
- TOGG Kredisi şartları neler, başvuruları başladı mı? Halkbank, Ziraat Bankası vade, faiz oranları ne kadar? 400.000 TL'ye varan taşıt kredisi hesabı
- Uzman Çavuşa Kadro son durum ne 2023? 200 bin uzman çavuşa kadro verilecek mi?
- TOKİ Silivri Çekilişi Canlı Yayın 30 Mart | Silivri, Çatalca 2+1, 3+1 daire Hak sahipleri Asil ve Yedek İsim Listesi! TOKİ kura sonuç ekranı
- AFAD Deprem yardımı yattı mı? Hane başı 10 bin TL destek ödemesi ne zaman yatacak? e-devlet sorgulama ekranı!