Ticaret Bakanlığından vergi düzenlemesi! O ürünler listeden çıkarıldı

KÜÇÜK EV ALETLERİ İTHALATI BİR SÜRE İZLENECEK

Bakanlıktan, edinilen bilgiye göre, 2013 yılından bu yana bazı küçük ev aletlerinin ithalatında gözetim uygulanıyor.

2013 yılından bugüne kadar yeni özelliklere sahip farklı ürünler piyasaya sürülürken halihazırda gözetim kapsamında yer alan ürün listesine stant mikserler, airfryer ve dik süpürgeler eklenerek 22 Nisan'da yürürlüğe girmek üzere yeni bir tebliğ hazırlandı ve bu düzenlemeyle eski tebliğin de yürürlükten kaldırılması öngörüldü.

Buna karşın, aradan geçen süre zarfında yerli üreticilerin üretim ve yatırım planları tekrar değerlendirilirken bu aşamada küçük ev aletleri ithalatının izlenmesine bir süre daha devam edilmesinin uygun olacağına karar verildi. Bu kapsamda, yeni eklenen ürünler tebliğ kapsamından tekrar çıkarıldı. Bu çerçevede, 22 Nisan'da yürürlüğe girecek tebliğe ilişkin ürün listesi yeniden düzenlenmiş oldu.