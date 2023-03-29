29 Mart 2023, Çarşamba
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Cep telefonlarına 2 bin 500 TL zam gelecek mi? O düzenlemeye ilişkin yeni karar

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.03.2023 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023
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Cep telefonlarına 2 bin 500 TL zam gelecek mi? O düzenlemeye ilişkin yeni karar

İthal cep telefonlarının birim gümrük kıymetini 350 dolara çıkaran düzenleme yürürlükten kalktı. 30 Mart'ta yürürlüğe girecek olan önceki kararın ithal cep telefonalarına 2500 lira zam olarak yansıyacağı açıklanmıştı.

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