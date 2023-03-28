7.500 TL maaş ne zaman yatacak? SSK, Bağkur, emekli sandığı, memur zamlı maaşları bayramdan önce yatacak mı?
"7.500 TL maaş ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan, SSK- Bağ Kur en düşük emekli aylığına yapılan zammı duyurmuştu. Milyonlarca emekli ise zamlı emekli maaşının yatacağı tarihi sorguluyor. Diğer yandan maaş ödemelerinin bayramdan önce yapılıp yapılmayacağı da merak edilen hususlar arasında yer alıyor. Peki, 7.500 TL maaş ne zaman yatacak? SSK, Bağkur, emekli sandığı, memur zamlı maaşları bayramdan önce yatacak mı?
"7.500 TL maaş ne zaman yatacak? SSK, Bağkur, emekli sandığı, memur zamlı maaşları bayramdan önce yatacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. SSK/Bağ-Kur en düşük emekli aylıkları yapılan düzenleme ile 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye çıkarıldı. Peki, 7.500 TL maaş ne zaman yatacak? SSK, Bağkur, emekli sandığı, memur zamlı maaşları bayramdan önce yatacak mı?
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINA ZAM DÜZENLEMESİ YASALAŞTI MI?
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükseltilmesine ilişkin düzenlemenin önümüzdeki hafta yasalaşmasını ümit ettiklerini dile getirmişti.
En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükselmesini ile emekli ikramiyesini 2 bin TL öngören kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı. Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz. Hayırlısı olsun." sözleri ile zam açıklamasını yapmıştı.
Bakan Bilgin ise çalışma hakkında sosyal medya hesabından,''En düşük emekli maaşına yaptığımız artıştan sonra Bayram ikramiyesini de %82 zamla 2000 TL'ye yükseltiyoruz. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklimiz yararlanacak. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet anlayışıyla emeklilerinin yanında.'' sözlerini kullandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yeni emekli maaşlarının ödemeleriyle ilgili, "2023 yılı Nisan ayı ödeme döneminden itibaren dosya bazında ödenen aylıklar 7.500 TL olarak ödenecek ve 8,8 Milyon emeklimiz bu düzenlemeden yararlanacaktır" açıklamasını yaptı.
SSK, BAĞKUR, EMEKLİ SANDIĞI, MEMUR ZAMLI MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?
Maaş ödemelerinin bayramdan önce yatmasına yönelik açıklama henüz gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
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- 7.500 TL maaş ne zaman yatacak? SSK, Bağkur, emekli sandığı, memur zamlı maaşları bayramdan önce yatacak mı?
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