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2023 çay desteklemeleri ne zaman ödenecek? Çay destekleme 2023 ne kadar olacak, açıklandı mı? Rize, Artvin, Trabzon...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.03.2023
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2023 çay desteklemeleri ne zaman ödenecek? Çay destekleme 2023 ne kadar olacak, açıklandı mı? Rize, Artvin, Trabzon...

"2023 çay desteklemeleri ne zaman ödenecek?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) dahil olan çiftçilere ödenecek çay destekleme 2023 fiyatlarının ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki, 2023 çay desteklemeleri ne zaman ödenecek? Çay destekleme 2023 ne kadar olacak, açıklandı mı? Rize, Artvin, Trabzon...

"2023 çay desteklemeleri ne zaman ödenecek? Çay destekleme 2023 ne kadar olacak, açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çay destekleme fiyatları için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, 2023 çay desteklemeleri ne zaman ödenecek? Çay destekleme 2023 ne kadar olacak, açıklandı mı? Rize, Artvin, Trabzon...

YAŞ ÇAYDA FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ

Yaş çay üreticilerine yapılacak fark ödemesi desteği, belirlenen havzalarda Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan "Çay Tarım Alanlarının Belirlenmesi ve Bu Alanlarda Çay Tarımı Yapan Üreticilere Ruhsatname Verilmesine Dair Karar" ile tespit edilen ve Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatname verilen alanlarda üretim yapan çiftçilere yapılacak.

Yetiştiricilere, 4 ay ve üzeri yaştaki buzağı için 500 lira destek sağlanırken 22 ilde doğan buzağılar için ilave 200 lira destek verilecek.

"2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2023 yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında yem bitkileri desteğinde ÇKS'ye kayıtlı arazileri üzerinde kaba yem üretmek amacıyla çok yıllık ve tek yıllık yem bitkileri ekimi yapan üreticilere ürünü hasat etmeleri kaydıyla destek sağlanacak.

Yem bitkileri üretim desteği, dekar başına olmak üzere korunga için 90 lira, tek yıllık yem bitkileri için 60 lira, silajlık ekilişler (sulu/kuru) için 60 lira, yapay çayır mera için 150 lira, çok yıllık yem bitkilerinde sulu olanlar için 90 lira, kuru olanlar için de 40 lira ve silajlık ekilişler için 100 lira olacak.

Yer altı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtı olduğunun Tarım ve Orman Bakanlığınca tespit edildiği havzalarda bu yıl ekilen yem bezelyesi, fiğ, Macar fiği, burçak ve mürdümük için yem bitkisi desteğine ilave yüzde 50 destek verilecek.

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