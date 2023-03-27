"2023 çay desteklemeleri ne zaman ödenecek? Çay destekleme 2023 ne kadar olacak, açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çay destekleme fiyatları için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, 2023 çay desteklemeleri ne zaman ödenecek? Çay destekleme 2023 ne kadar olacak, açıklandı mı? Rize, Artvin, Trabzon...