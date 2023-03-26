Turizmde rekor beklenti! Baharla hareketlilik yeniden başladı

REZERVASYONLAR DURMUŞTU

Türkiye'nin turizmde bu yılki hedefi 60 milyon turist ve 56 milyar dolarlık turizm gelirine ulaşmak. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre, şubat ayında Türkiye'ye 1.9 milyon yabancı ziyaretçi geldi, yıllık artış yüzde 21 ile sınırlı bir seviyede kaldı. Yine bakanlık verilerine göre, yılın ilk 2 ayında yabancı ziyaretçi sayısı ise yaklaşık 4 milyon oldu.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, depremin rezervasyonların durduğunu; mart ayıyla yavaş yavaş hızlanmaya başladığını belirtmiş; yurtdışındaki acentalarla bu yıl yapacakları satışlarda Türkiye'yi ilk sırada önererek pozitif ayrımcılık yapılması yönünde iletişimde olduklarını söylemişti.

YAZIN REKOR GELEBİLİR

Sektör temsilcileri de yabancı ziyaretçi sayısında depremin mayıs ayına kadar etkisinin görülebileceğini söyledi. Sektör temsilcileri yaz ayları için ise turist sayısında rekor seviyelere ulaşılabileceğini ifade ederken; "Deprem, rezervasyonları mayıs ayına kadar büyük ölçüde etkiledi. Bu dönemde rezervasyonlarda yüzde 30'ları geçen iptaller yaşandı. Şu anda fuarlardan gelen talepler ve uçak seferlerine ilişkin aldığımız bilgiler, yaz aylarının iyi gideceği yönünde. Daha önce de deprem nedeniyle İtalya'dan Irak'a kadar biraz da destek olmak için satışları Türkiye'ye yönlendirdiklerini söylüyorlardı. Gündem dışı gelişmeler olmazsa rekor bir yaz yaşayabileceğimizi düşünüyorum." dedi.