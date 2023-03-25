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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Tuzla'da 9 günde 14 bin 838 hak sahibini belirledik

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.03.2023
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Tuzla’da 9 günde 14 bin 838 hak sahibini belirledik

Son dakika haberine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin İlk Evim Tuzla kuralarında 9 günde 14 bin 838 hak sahibinin belirlendiğini duyurdu.

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