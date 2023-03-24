Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı...
"Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Her ayın 15'nden itibaren başlayan evde bakım parası e devlet ve sms üzerinden sorgulanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafında il il evde bakım maaşı yatırılıyor. Peki, Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı...
Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 yılında yapılan zammın ardından evde bakım parasında artış yaşandı. Mart ödemeleri için beklenen tarihin gelmesiyle beraber hak sahipleri, ödemelerin yatıp yatmadığını merak ediyor. Peki, Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı...
MART AYI EVDE BAKIM AYLIĞI NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım parası her ayın 15'inde ve takip eden günlerinde yatmaktadır. Mart ayı ödemeleri 15 Mart itibarıyla başladı ve ay sonuna kadar devam edecek.
SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
E-DEVLET İLE EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA
e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
Gelir kriterlerinin uygun olması,
Bakıma muhtaçlık kriteri,
Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor.
Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Temmuz zammından sonra Evde bakım maaşı ödemeleri aylık 3 bin 336 TL olarak yapılıyordu.
2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı zam oranı belli oldu. 2023 yılında hak sahiplerine ödenecek yeni evde bakım maaşı 4 bin 337 TL oldu.
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