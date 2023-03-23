Mart ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Mart ayı enflasyon oranları açıklandı mı? TÜİK, TEFE-TÜFE...
"Mart ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mart ayı enflasyon tahmini de milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Market, kasap, otomobil ve kira gibi kalemlerdeki fiyatlandırmada doğrudan etkisi bulunan enflasyon rakamları son dönemde düşüşe geçti. Peki, Mart ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Mart ayı enflasyon oranları açıklandı mı? TÜİK, TEFE-TÜFE...
"Mart ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Mart ayı enflasyon oranları açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ay düzenli olarak enflasyon rakamlarını açıklıyor. TÜİK mart ayı enflasyon beklentisi de mart ayının son günlerine yaklaşılmasıyla merak edilmeye başlandı. Peki, Mart ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Mart ayı enflasyon oranları açıklandı mı? TÜİK, TEFE-TÜFE...
MART AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ 2023 NE KADAR?
2023 yılı Mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 42 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.
Buna göre; Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 35,76 iken, bu anket döneminde yüzde 37,72 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 30,75 iken, bu anket döneminde yüzde 31,63 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 18,11 ve yüzde 17,91 olarak gerçekleşmiştir.
12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 19,95 olasılıkla yüzde 20,00 – 24,99 aralığında, yüzde 33,52 olasılıkla yüzde 35,00 – 39,99 aralığında, yüzde 16,44 olasılıkla ise yüzde 40,00 – 44,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 18,42'sinin beklentilerinin yüzde 20,00 – 24,99 aralığında, yüzde 18,42'sinin beklentilerinin yüzde 30,00 – 34,99 aralığında, yüzde 31,58'inin beklentilerinin yüzde 35,00 – 39,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.
TUİK MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI (TEFE-TÜFE) NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Enflasyon rakamları her ay Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanıyor. Şubat ayında enflasyon, yıllık yüzde 55,18, aylık yüzde 3,15 olarak açıklanmıştı. Gözler mart ayı rakamlarına çevrildi. TÜİK Mart ayı enflasyon verileri 3 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Mart ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Mart ayı enflasyon oranları açıklandı mı? TÜİK, TEFE-TÜFE...
- SSK, Bağkur, 4C ve EYT'li istisnasız kadroda! Eksik primi olana erken emeklilik! 3600 ve 5400 gün kritik! Şartları taşıyanlar...
- Emekliye A'dan Z'ye maaş tablosu netleşti! Oran ortaya çıktı, 1.500 TL seyyanen artış! İkramiye zammı + intibak! Enflasyon farkı, refah payı...
- YKS sınav başvuruları ne zaman bitiyor 2023? YKS sınav yerleri n zaman açıklanacak 2023?
- Emekliye ek zam var mı 2023 son dakika? 6000, 7000, 7500 TL ve üstü maaş alan emekliye zam olacak mı?
- Kadir Gecesi hangi tarihte, ne zaman 2023? Anlamı ve önemi nedir? Okunacak dualar neler? Kadir suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı!
- Diyanet açıkladı: Gusül abdesti almadan oruç tutulur mu? Gusül abdesti almadan oruç geçerli sayılır mı?
- Emekliler 7500 TL zamlı maaşları ne zaman alacak? Zamlı emekli maaşları bu ay yatacak mı? Tahsis numarası 0,2,4,6,8,1,2,3,4,5,7,9 olanlar...
- Ezana kaç dk var? Akşam ezanı saat kaçta okunacak, ne kadar kaldı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa il il iftar sayacı!
- 2023 Ramazan ayı 1. gün: Bugün iftarda ne pişirsem? Her evde olan malzemelerde pratik yemek menüsü! 23 Mart Perşembe çorba, ana yemek, tatlı tarifleri...
- Konut kredisinde faizler değişti! Akbank, İş Bankası, Ziraat 300 Bin TL konut kredisi hesaplamaları!
- Tuzla TOKİ genç kura sonuçları listesi 2023 | TOKİ İstanbul hak kazananlar ne zaman, nereden öğrenilir? Tuzla engelli, emekli, şehit yakınları ve gazi...