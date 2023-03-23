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Kira artış oranı açıklandı mı? Nisan ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.03.2023
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Kira artış oranı açıklandı mı? Nisan ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

"Kira artış oranı açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Her ay TÜİK tarafından açıklanan verilere göre belirlenen kira artış oranlarında tavan fiyat belirleniyor. Peki, Kira artış oranı açıklandı mı? Nisan ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

"Kira artış oranı açıklandı mı? Nisan ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu ay içerisinde uygulanacak kira zammını merak eden milyonlarca kiracı oranların ne zaman belli olacağını araştırmaya başladı. Peki, Kira artış oranı açıklandı mı? Nisan ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI?

Henüz nisan ayı kira zammı açıklanmadı. Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte kira artış oranı da netlik kazanacak...

ŞUBAT AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Yılın ikinci ayı olan Şubat enflasyon oranı 3 Mart saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklandı.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %55,18, aylık %3,15 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %3,15, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,00, bir önceki yılın aynı ayına göre %55,18 ve on iki aylık ortalamalara göre %71,83 olarak gerçekleşti.

MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

TÜİK tarafından açıklanan iki aylık ortalamalara göre Mart ayı kira artış oranı %71,83 olarak belirlendi.

2023 MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

İŞYERİ KİRA HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Mart 2023

TÜFE Kira Artış Oranı: %71,83

Kira Artış Tutarı: 7.183,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 17.183,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 206.196,00 TL

KONUTLAR İÇİN KİRA SÖZLEŞMESİ DETAYI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu'nda Borçlar Kanunu'na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor" demişti. Buna göre 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak.

KONUT ÖRNEK HESAP

Mevcut Kira Bedeli: 3.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Şubat 2023

Girdiğiniz Artış Oranı: %25

Kira Artış Tutarı: 750,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 3.750,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 45.000,00 TL

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