Kira artış oranı açıklandı mı? Nisan ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?
"Kira artış oranı açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Her ay TÜİK tarafından açıklanan verilere göre belirlenen kira artış oranlarında tavan fiyat belirleniyor. Peki, Kira artış oranı açıklandı mı? Nisan ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?
"Kira artış oranı açıklandı mı? Nisan ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu ay içerisinde uygulanacak kira zammını merak eden milyonlarca kiracı oranların ne zaman belli olacağını araştırmaya başladı. Peki, Kira artış oranı açıklandı mı? Nisan ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?
NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI?
Henüz nisan ayı kira zammı açıklanmadı. Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte kira artış oranı da netlik kazanacak...
ŞUBAT AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
Yılın ikinci ayı olan Şubat enflasyon oranı 3 Mart saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklandı.
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %55,18, aylık %3,15 oldu
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %3,15, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,00, bir önceki yılın aynı ayına göre %55,18 ve on iki aylık ortalamalara göre %71,83 olarak gerçekleşti.
MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?
TÜİK tarafından açıklanan iki aylık ortalamalara göre Mart ayı kira artış oranı %71,83 olarak belirlendi.
2023 MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA
İŞYERİ KİRA HESAPLAMA
Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Mart 2023
TÜFE Kira Artış Oranı: %71,83
Kira Artış Tutarı: 7.183,00 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 17.183,00 TL
Yıllık Yeni Kira Tutarı: 206.196,00 TL
KONUTLAR İÇİN KİRA SÖZLEŞMESİ DETAYI
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu'nda Borçlar Kanunu'na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor" demişti. Buna göre 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak.
KONUT ÖRNEK HESAP
Mevcut Kira Bedeli: 3.000,00 TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Şubat 2023
Girdiğiniz Artış Oranı: %25
Kira Artış Tutarı: 750,00 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 3.750,00 TL
Yıllık Yeni Kira Tutarı: 45.000,00 TL
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kira artış oranı açıklandı mı? Nisan ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?
- Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ne zaman oynanacak? Fenerbahçe Beşiktaş derbisi bu hafta mı?
- Polis, öğretmen, jandarma, astsubay maaşları zamlandı mı? Memur maaşlarına ek zam gelecek mi?
- Öğretmen atama takvimi açıklandı mı? MEB 45 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?
- Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman? Bekçi alımı başvuru sonuç duyurusu geldi mi?
- Mart ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Mart ayı enflasyon oranları açıklandı mı? TÜİK, TEFE-TÜFE...
- SSK, Bağkur, 4C ve EYT'li istisnasız kadroda! Eksik primi olana erken emeklilik! 3600 ve 5400 gün kritik! Şartları taşıyanlar...
- Emekliye A'dan Z'ye maaş tablosu netleşti! Oran ortaya çıktı, 1.500 TL seyyanen artış! İkramiye zammı + intibak! Enflasyon farkı, refah payı...
- YKS sınav başvuruları ne zaman bitiyor 2023? YKS sınav yerleri n zaman açıklanacak 2023?
- Emekliye ek zam var mı 2023 son dakika? 6000, 7000, 7500 TL ve üstü maaş alan emekliye zam olacak mı?
- Kadir Gecesi hangi tarihte, ne zaman 2023? Anlamı ve önemi nedir? Okunacak dualar neler? Kadir suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı!
- Diyanet açıkladı: Gusül abdesti almadan oruç tutulur mu? Gusül abdesti almadan oruç geçerli sayılır mı?