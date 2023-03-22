Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak 2023? Emekli maaşı zamlı bu ay yatacak mı? Tahsis numaralarına göre...

Bakan Bilgin'in emekliye zam ve bayram ikramiyesi ile ilgili açıklamaları şöyle gerçekleşti:

Enflasyonun tahribatına özellikle çalışanlar, emekliler maruz kalıyorlar. Onları sosyal devlet sorumlulu bilinciyle ne kadar koruyabilirsek bunu o kadar koruyalım. Bu bakımdan bilginiz gibi asgari ücreti bu düzeyde gerçekleştirdik.