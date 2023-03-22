Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak 2023? Emekli maaşı zamlı bu ay yatacak mı? Tahsis numaralarına göre...
"Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan son dakika açıklamasında en düşük emekli maaşının 7.500 TL olduğunu duyurdu. Hal böyle olunca zamlı maaş ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak 2023? Emekli maaşı zamlı bu ay yatacak mı? Nisan - Mayıs maaşları...
"Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak 2023? Emekli maaşı zamlı bu ay yatacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan, bir son dakika açıklamasıyla en düşük emekli maaşının artırıldığını bildirdi. Bu gelişme sonrası milyonlarca emekli zamlı maaşların ne zaman yatacağını merak ediyor. Peki, zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak 2023? Emekli maaşı zamlı bu ay yatacak mı? Nisan - Mayıs maaşları...
BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI: EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7500 TL OLACAK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in alternatifli çalışması sonrası emekliye zam düzenlemesi Başkan Erdoğan'a sunuldu. Bununla beraber Başkan Erdoğan kararını verdi.
En düşük emekli aylığı yüzde 36'nın üzerinde artışla 7500 TL olacak.
Böylece taban aylıkta kümülatif artış yüzde 114'ü geçti. En düşük emekli maaşı Ocak 2023 öncesi 3500 TL olarak uygulanıyordu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan emekliye müjdeyi verdi. Erdoğan, "En düşük emekli aylığını 7 bin 500 liraya yükseltme kararı aldık. Milletimize, tüm emeklilerimize hayırlı ve uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Zamlı emekli maaşlarının ne zaman yatacağı hakkında açıklama gelmedi. Açıklama geldiğinde detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI VE BAYRAM İKRAMİYESİ ARTACAK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye Emekliler Derneği'ni ziyaret etti. Burada emekli maaşları ve bayram ikramiyesi konusunda talepleri dinleyen Bakan Bilgin basın toplantısı düzenledi.
Bakan Bilgin'in emekliye zam ve bayram ikramiyesi ile ilgili açıklamaları şöyle gerçekleşti:
Enflasyonun tahribatına özellikle çalışanlar, emekliler maruz kalıyorlar. Onları sosyal devlet sorumlulu bilinciyle ne kadar koruyabilirsek bunu o kadar koruyalım. Bu bakımdan bilginiz gibi asgari ücreti bu düzeyde gerçekleştirdik.
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