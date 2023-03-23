Emekliler 7500 TL zamlı maaşları ne zaman alacak? Zamlı emekli maaşları bu ay yatacak mı? Tahsis numarası 0,2,4,6,8,1,2,3,4,5,7,9 olanlar...
"Emekliler 7500 TL zamlı maaşları ne zaman alacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, en düşük emekli maaşının 7.500 TL olduğunu açıkladı. Milyonlarca emekli zamlı maaşlarını ne zaman alacaklarını merak ediyor. Peki, emekliler 7500 TL zamlı maaşları ne zaman alacak? Zamlı emekli maaşları bu ay yatacak mı? Tahsis numarası 0,2,4,6,8,1,2,3,4,5,7,9 olanlar...
"Emekliler 7500 TL zamlı maaşları ne zaman alacak? Zamlı emekli maaşları bu ay yatacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. En düşük emekli maaşı gelen yüzde 36'lık zammın ardından 7 bin 500 TL'ye yükseltildi. Zamlı emekli maaşlarının ne zaman ödeneceği merak ediliyor. Peki, emekliler 7500 TL zamlı maaşları ne zaman alacak? Zamlı emekli maaşları bu ay yatacak mı? Tahsis numarası 0,2,4,6,8,1,2,3,4,5,7,9 olanlar...
"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7 BİN 500 LİRA OLACAK"
Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı. Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz. Hayırlısı olsun.
Ekonomist Doç.Dr. Yusuf Dinç, Başkan Erdoğan'ın açıkladığı kararı değerlendirirken emekli ücretlerinde de bir iyileştirme olacağını söyledi.
İşte Yusuf Dinç'in açıklamasında öne çıkanlar:
YÜZDE 40'A VARAN ZAM
Bu karar bir Ramazan müjdesi oldu. Ücretler tarafında ciddi adımlar atılıyor. Telafi edici bir adım olarak görüyorum. Yüzde 40'lara varan bir zam oldu. Gerekli de bir adımdı.
TÜM EMEKLİLERE BİR İYİLEŞTİRME OLACAKTIR
Bu artışlar bayram ikramiyelerine yansıyacaktır. Emekli ücretlerinde de bir iyileştirme bekliyorum. Aralık'ta emekli olanlarla bugün emekli olanlar arasında bir fark oluşmuştu bu da telafi edilecektir.
EYT'LİLER İÇİN MUTLULUK VERİCİ
Bütün emeklilerin maaşlarında bir düzenleme olacağını düşünüyorum. Bu durum EYT'liler için de mutluluk verici.
HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?
Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından bir sonraki aya kadar yatar. Bayramdan önce bu maaşların yatacağını düşünüyorum.
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