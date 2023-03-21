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Bakan Fatih Dönmez açıkladı: 4 milyar TL'lik elektrik ve doğalgaz borcu silindi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.03.2023 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023
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Bakan Fatih Dönmez açıkladı: 4 milyar TL’lik elektrik ve doğalgaz borcu silindi

Son dakika haberi | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, deprem bölgesinde bulunan konut ve iş yerlerine yönelik olan elektrik ve doğalgaz fatura borçlarının silindiğini açıkladı. Bakan Dönmez bu kapsamda toplam 4,08 milyar TL'lik borcun silindiğini söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez deprem nedeniyle evi/işyeri yıkılan, acil yıkılacak, orta ve ağır hasarlı vatandaşların depremden önceki ödenmemiş tüm elektrik ve doğalgaz faturalarının silindiğini açıkladı.

Bakan Dönmez'in açıklaması şöyle:
Depremde evi ve/veya işyeri yıkılan, acil yıkılacak, orta ve ağır hasarlı vatandaşlarımızın depremden önceki ödenmemiş tüm elektrik ve doğalgaz faturaları silindi.

Bu kapsamda, elektrikte 3,13 milyar TL, doğalgazda 953 milyon TL olmak üzere doğrudan destek tutarı 4,08 milyar TL.

Adıyaman, Hatay, Malatya ve K.Maraş'ın tamamıyla G.Antep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki depremde zarar görmeyen yüksek tüketimli sanayi ve ticarethane aboneleri haricinde tahakkuk ve tahsilatlar da 31 Mayıs'a kadar ertelendi.

Haziran'dan itibaren tanzim edilecek faturalar faiz uygulanmadan 6 eşit taksite bölünecek.

Hem deprem bölgesinde hem de deprem bölgesi dışında yaşayan vatandaşlarımıza her türlü desteğimiz sürecek.

Birlik, beraberlik ve dayanışmayla yaralarımızı sarmaya devam edeceğiz.

Depremzedelerin elektrik ve gaz borçları silindi

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