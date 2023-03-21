Bakan Fatih Dönmez açıkladı: 4 milyar TL’lik elektrik ve doğalgaz borcu silindi

Bakan Dönmez'in açıklaması şöyle:

Depremde evi ve/veya işyeri yıkılan, acil yıkılacak, orta ve ağır hasarlı vatandaşlarımızın depremden önceki ödenmemiş tüm elektrik ve doğalgaz faturaları silindi.

Bu kapsamda, elektrikte 3,13 milyar TL, doğalgazda 953 milyon TL olmak üzere doğrudan destek tutarı 4,08 milyar TL.