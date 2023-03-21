"Emlak vergisi ödeme tarihleri açıklandı mı? Emlak vergisi 1. ve 2. taksit ödemeler ne zaman yapılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emlak vergileri, yılda iki eşit taksitle ödeniyor. Mükelleflerin cezalı duruma düşmemesi için emlak vergilerini belirlenen tarihler arasında ödemesi gerekiyor. Peki, Emlak vergisi ödeme tarihleri açıklandı mı? Emlak vergisi 1. ve 2. taksit ödemeler ne zaman yapılacak?