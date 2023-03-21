Emlak vergisi ödeme tarihleri açıklandı mı? Emlak vergisi 1. ve 2. taksit ödemeler ne zaman yapılacak?
"Emlak vergisi ödeme tarihleri açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Belediyeler tarafından tahsil edilen emlak vergisi, taksitli ya da tek seferde belirlenen tarihlerde ödenebiliyor. Ayrıca ödeme süreci e-Devlet üzerinden de gerçekleştirilebiliyor. Peki, Emlak vergisi ödeme tarihleri açıklandı mı? Emlak vergisi 1. ve 2. taksit ödemeler ne zaman yapılacak?
"Emlak vergisi ödeme tarihleri açıklandı mı? Emlak vergisi 1. ve 2. taksit ödemeler ne zaman yapılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emlak vergileri, yılda iki eşit taksitle ödeniyor. Mükelleflerin cezalı duruma düşmemesi için emlak vergilerini belirlenen tarihler arasında ödemesi gerekiyor. Peki, Emlak vergisi ödeme tarihleri açıklandı mı? Emlak vergisi 1. ve 2. taksit ödemeler ne zaman yapılacak?
2023 EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Emlak vergisinde ilk taksitlendirme mart, nisan ve mayıs aylarında; ikinci taksitlendirme ise kasım ayında yapılıyor.
Düzenli olarak belediyeler tarafından tahsil edilen emlak vergisi tek seferde ödenebileceği gibi iki taksite de bölünebilir.
KİRA GELİR BEYANNAMESİ SON TARİH
Kira geliri elde edenlerin her yıl mart ayında Maliye'ye beyanname vermesi zorunlu.
Mükelleflerin, 1 Ocak – 31 Aralık dönemine ait beyana tabi gayrimenkul sermaye iradı gelirleri için Mart ayının 1 inci gününden 31 Mart son günün akşamına kadar beyannamelerini vermeleri gerekiyor.
Beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisi Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.
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