TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları belli oldu mu? TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?
"TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları belli oldu mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 17 Mart 2023'te sona eren ilk etaptan sonra 20 Mart 2023 tarihinde yeni TOKİ arsa kura takvimi belli oldu. Yaşanan iki büyük deprem sonrası kuralara bir süre ara verilirken, 13 Mart'ta ilk TOKİ arsa kuraları başladı. Peki, TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları belli oldu mu? TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?
"TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları belli oldu mu? TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 20 - 27 Mart 2023 tarihleri arasında 60 binden fazla arsa kuralarla belli olacak. Peki, TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları belli oldu mu? TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?
YENİ TOKİ KURA TAKVİMİ BELLİ OLDU
TOKİ kura çekimi sonuçları için yeni tarihler belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor.
17 Mart 2023'te sona eren ilk etaptan sonra 20 Mart 2023 tarihinde yeni TOKİ arsa kuraları başladı.
TOKİ İSTANBUL ARSA KURA TAKVİMİ BELLİ OLDU!
Yeni TOKİ arsa kura takvimi ile 20 27 Mart arası çekilecek iller belli olurken, 27 Mart'ta İstanbul kuraları çekilecek.
MÜŞTEREK ARSA BAŞVURULARININ TAMAMI KABUL EDİLDİ!
İstanbul Merkez İlkevim Müşterek Arsa Projesi 28 bin 954 parsele yapılan başvuruların tamamı kabul edildi. Böylece bütün başvurular onaylanmış oldu.
TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ DE BELLİ OLDU
20 - 27 Mart tarihleri arasında yapılacak TOKİ arsa kura çekimi ile arsalar kuraya çıkacak. Toplam 66.237 arsa hak sahiplerini bulacak. İşte, kurası çekilecek o iller:
20 Mart: Edirne, Bolu, Rize, Düzce, Yalova, Çorum
21 Mart: Çanakkale, Tekirdağ, Erzurum
23 Mart: Bursa, Sivas
24 Mart: Çankırı, Kütahya, Van, Çankırı
27 Mart: Antalya, İstanbul
TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
İlk Evim Arsa sonuçları sosyal konut etabında olduğu gibi e-devlet üzerinden öğrenilecek.
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- TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları belli oldu mu? TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?
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