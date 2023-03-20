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2023 Ramazan pidesi fiyatı ne kadar oldu? Ramazan pidesi ne kadar, kaç TL? İstanbul, İzmir, Ankara...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.03.2023 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023
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2023 Ramazan pidesi fiyatı ne kadar oldu? Ramazan pidesi ne kadar, kaç TL? İstanbul, İzmir, Ankara...

Ramazan pidesi fiyatı belli oldu! 2023 Ramazan ayı öncesinde vatandaşlar, Ramazan pidesinin ne kadar, kaç TL olacağını araştırıyor. Son dakika açıklaması geldi. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Türkiye genelinde 300 gramlık pide fiyatını açıkladı. Peki, Ramazan pidesi ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar...

2023 Ramazan pidesi fiyatı açıklandı! Ramazan ayına sayılı günler kala her yıl olduğu gibi bu yılda pide fiyatının ne kadar olacağı merak ediliyordu. Oruç ibadetinin yerine getirek olan islam alemi Ramazan pidesinin ne kadar, kaç TL olacağını araştırıyor. Son dakika açıklaması Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'dan geldi. Peki, Türkiye genelinde 300 gramlık pide fiyatı ne kadar oldu?

2023 RAMAZAN PİDESİ NE KADAR KAÇ TL?

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, 2023 yılı ramazan pidesi fiyatını açıkladı.

Balcı açıklamasında şunları söyledi:

"Bu sene Türkiye genelinde azami uygulanacak fiyat, 300 gramı 10 TL olarak uygulanacaktır; kilogram fiyatı 33 TL."

EKMEK FİYATI DEĞİŞMEDİ

Pidenin fiyatı netleşirken, ekmeğe bir zam beklenmediği aktarıldı.Ekmek ise şu an da 5 TL'den satılıyor.

PİDE FİYATLARI GEÇTİĞİMİZ YIL NE KADARDI?

Ramazan pidesi geçtiğimiz 2022 yılında 6 TL'den satılıyordu. Öte yandan; illere göre gramajın fark edebileceği belirtiliyor.

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu RAMAZAN PİDESİNİN FİYATI BELLİ OLDU

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