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Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanlığı depremin maliyetini açıkladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.03.2023 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023
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Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanlığı depremin maliyetini açıkladı

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kahramanmaraş ve Hatay depremleri 1999 Marmara depreminden 6 kat daha fazla. Asrın felaketinin maliyeti yaklaşık 2 trilyon.

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