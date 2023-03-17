Merkez Bankası beklentiyi güncelledi! Enflasyon ve dolar yıl sonunda ne kadar olacak?

2023 SONU DOLAR BEKLENTİSİ

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 22,91 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 23,10'dan 23,52'ye çıktı.

Bir önceki anket döneminde 30,6 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 36 milyar dolara yükseldi.

Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi ise 25,9 milyar dolar oldu.