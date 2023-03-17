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Merkez Bankası beklentiyi güncelledi! Enflasyon ve dolar yıl sonunda ne kadar olacak?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.03.2023
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Merkez Bankası beklentiyi güncelledi! Enflasyon ve dolar yıl sonunda ne kadar olacak?

Son dakika haberi | Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne ilişkin verileri açıkladı. Buna göre enflasyonda yıl sonu beklentisi yüzde 37,72 olurken, dolar/TL kurunda beklenti ise 22,91 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış beklentisi yüzde 37,72 oldu.

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 42 katılımcıyla gerçekleştirdiği mart ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

ENFLASYON BEKLENTİSİ DEĞİŞTİ
Geçen ay yüzde 2,70 olan mart ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,89'a yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 37,72 oldu.

TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 30,75'ten 31,63'e çıkarken, 24 ay sonrası için yüzde 18,11'den 17,91'e indi.

2023 SONU DOLAR BEKLENTİSİ
Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 22,91 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 23,10'dan 23,52'ye çıktı.

Bir önceki anket döneminde 30,6 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 36 milyar dolara yükseldi.

Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi ise 25,9 milyar dolar oldu.

POLİTİKA FAİZİ CARİ AY SONU BEKLENTİSİ YÜZDE 8,50
Cari yıl için Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,6'dan 3,5'e, gelecek yıl büyüme beklentisi yüzde 4,5'ten 4,4'e indi.

TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonu ve 3 ay sonrasına yönelik beklentiler yüzde 8,50 olarak belirlendi.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 12,83 düzeyinde oluştu.

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