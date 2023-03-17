ÇAYKUR 60 milyon 272 bin lira kar açıkladı

ÇAYKUR'un yıllar sonra yeniden kara geçtiğinin altını çizen Alim "Yıl sonu itibari ile stoklarımızda olan 87 bin ton kuru çayımız bugün itibari ile 65 bin ton civarında bir kuru çay stokumuz var. Yine bugün itibari ile 13-14 bin ton kuru çay satışımız gerçekleştirildi. Satışlarımız devam ediyor. Didi soğuk çay satışımızda 3.5 milyon litre seviyelerinde devam ediyor. Sonuç olarak 2018 yılından bu yana zararı azaltıp, karı artırmak gibi hedefimiz bir merdiven gibi gidiyordu. 2022 yılı sonunda 1 milyar 16 milyon faaliyet karımız ve nihai sonuçta 60 milyon 272 bin lira karla 2022 yılını kapatmış olduk. İnşallah bu karlılık sureci bir daha geri dönmeksizin böyle devam eder" ifadelerini kullandı.

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