18 Mart 2023 fındık fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? Güncel fiyat listesi! Giresun, Ordu, Düzce...

17 MART FINDIK FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Bugün güncel fındık fiyatları kaç TL araştırmaları, başta Karadeniz'de olmak üzere, fındık alım satımı ile uğraşanlar tarafından hemen hemen her gün araştırıyor. İşte, güncel fiyatlar...