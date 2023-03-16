Bakan Vedat Bilgin: SGK tarafından implant için ödenen tutar 750 TL'ye çıkarıldı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Genel Sağlık Sigortalılarımıza Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenen tutarlar Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında artırıldı. Bu kapsamda vatandaşlarımıza kemik içi implantta her implant için 90 TL olarak ödenen tutar 750 TL’ye çıkarıldı" dedi.
Bakan Bilgin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Genel Sağlık Sigortalılarımıza Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen tutarlar Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında artırıldı. Bu kapsamda vatandaşlarımıza kemik içi implantta her implant için 90 TL olarak ödenen tutar 750 TL'ye çıkarıldı.
Kemik içi implant için ödenen tutar; Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alan gazilerimizle vazife ve harp malulleri için 700 TL'den 2500 TL'ye; vazife ve harp malulleri ve terör olaylarında yaralananlar için de 2500 TL'ye çıkarıldı.
Vatandaşlarımızın ayakta tedavi kapsamında evlerinde kullandıkları tıbbi malzemeler ile gazilerimizin kullanımına özel ortez/protez tutarları yüzde 50 ila yüzde 100 arasında değişen oranlarda; gözlük cam ve çerçeve için ödenen tutarlar ise yüzde 39 ila yüzde 200 arasında değişen oranlarda artırıldı.
Çölyak hastalığında ve protein metabolizması bozukluklarında; hastaların kısıtlı diyetleri sebebi ile kullandıkları hayati öneme haiz özel formüllü un ve mamul ürünler için aylık nakdi ödemelerde de yüzde 100 oranında artış yapıldı. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
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