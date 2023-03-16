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Son dakika | Avrupa Merkez Bankası'ndan flaş faiz kararı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.03.2023 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023
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Son dakika | Avrupa Merkez Bankası’ndan flaş faiz kararı

Son dakika haberi...Avrupa Merkez Bankası (ECB), üç temel politika faizini 50 baz puan artırarak, 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıkardı. Piyasalar ağırlıklı olarak 25 baz puanlık artırımı fiyatlıyordu.

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