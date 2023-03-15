TOGG ön sipariş şartları neler, var mı? TOGG ön sipariş başvurusu nereden, nasıl yapılır? Trumore web sayfası ve alım şartları...
"TOGG ön sipariş şartları neler, var mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TOGG’un 160 kilowatt gücündeki versiyonlarındaki fiyatlarda yaklaşık yüzde 21 oranında düşüş beklenirken, Togg T10X 953 bin TL’den başlayan fiyat etiketine sahip olacak, uzun menzilli V2 RWD modelinin fiyatı ise 1 milyon 215 bin TL sahip olacak. Peki, TOGG ön sipariş şartları neler, var mı? TOGG ön sipariş başvurusu nereden, nasıl yapılır? Trumore web sayfası...
"TOGG ön sipariş şartları neler, var mı? TOGG ön sipariş başvurusu nereden, nasıl yapılır?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Trumore uygulamasını indiren veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, nakit ya da kredi kartı aracılığıyla cüzdanlarına aktardıkları 60 bin lira ön ödemeyi yaparak, çekiliş sürecine katılmaya hak kazanacak. Peki, TOGG ön sipariş şartları neler, var mı? TOGG ön sipariş başvurusu nereden, nasıl yapılır? Trumore web sayfası ve alım şartları...
Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg T10X için ön siparişler çekilişle belirlenecek.
Togg'dan yapılan açıklamaya göre, 16-27 Mart tarihleri arasında App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indiren veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, nakit ya da kredi kartı aracılığıyla cüzdanlarına aktardıkları 60 bin lira ön ödemeyi yaparak, çekiliş sürecine katılmaya hak kazanacak.
28 Mart'ta noter huzurunda yapılacak dijital çekilişle ön sipariş sahipleri belirlenecek.
Togg T10X, 953 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılacak
Togg T10X ön sipariş sürecine ilişkin 10 madde şu şekilde:
"1- 2023 yılı içinde T10X sahibi olmak için çekilişe katılmak isteyenler, Togg.com.tr veya App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasından 'Akıllı Cihaz Konfigüratörü'ne girip, cihazın donanım özelliklerini, teknik verilerini ve model fiyatlarını inceleyebilecek, diledikleri T10X versiyonunu seçip istedikleri gibi yapılandırabilecek.
2- Kullanıcılar, seçtikleri versiyonun tasarımını, 'Türkiye'nin Renkleri'yle 360 derece döndürerek inceleyip, dış renk seçeneğine karar verebilecek. Dilerlerse akıllı cihazın bulunduğu ortamı değiştirerek beğendikleri dış rengin T10X üzerinde güneşli bir havada nasıl göründüğünü de görebilecek.
3- Dış rengi belirleyen kullanıcılar, bir sonraki adımda T10X'in jant seçenekleri arasından seçim yapıp, iç tasarımı keşfetmeye geçecek.
4- Kullanıcılar, T10X'in geniş hacimli iç tasarımını yakınlaştırarak veya daha geniş bir açıdan görebilecek. Sonrasında da diledikleri opsiyonel donanımları ekleyip, lansmana özel avantajlı donanım paketlerinin detaylarını görüntüleyebilecek.
5- Konfigürasyonu tamamlayanlar özet sayfasında detayları inceleyip son kontrollerini yapacak.
6- Ön sipariş sözleşmesini inceleyip onaylayanlar ise ödeme aşamasına geçecek.
7- Eğer kullanıcının daha önceden kurulu bir Trumore e-Cüzdanı varsa ve 60 bin lira bakiye yüklemişse ön ödemeyi tamamlayarak çekilişe katılma hakkı kazanacak ya da Trumore üzerinden Trumore e-Cüzdanını yaratıp 60 bin lira bakiyesini yükledikten sonra ön ödemeyi tamamlayarak, çekilişe katılma hakkı elde edecek.
8- Ön sipariş dönemi kapandıktan sonra, dijital çekiliş 28 Mart tarihinde noter huzurunda çekilecek. Çekilişe katılacak kullanıcıların sıralı listesi çekiliş öncesinde Togg tarafından yayınlanacak. Çekiliş sonlandığında kazanan kullanıcılar akıllı cihazlarının teslimat tarihi geldiğinde, ön ödeme tutarı düşülmüş bir şekilde kalan ödemelerini yapacak.
9- Ön sipariş dönemi sonunda noter huzurunda yapılacak çekilişle, sipariş hakkı kazananlar teslimat önceliğiyle birlikte belirlenecek. Teslimat tarihi belirlenirken seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemi ile kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak.
10- Çekilişte sipariş hakkı kazanamayan kullanıcıların ön ödeme bedelleri ise kullanıcıların Trumore e-Cüzdanlarına ardından bankalarına bağlı olarak en geç 14 gün içinde otomatik olarak hesaplarına geri yatırılacak."
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