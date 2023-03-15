Zincir marketlere fahiş fiyat takibi! Resmi Gazete'de yayımlandı ceza katlandı
Son dakika haberi | Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapıldı. Buna göre fahiş fiyat uygulamasını bir yıl içerisinde tekrar eden zincir marketlere önceki cezanın iki katı para cezası verilecek. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre cezalar 2 milyon TL'ye kadar çıkabilecek.
Olağanüstü hal, afet ve ekonomik dalgalanma dönemleri ile diğer acil durumlarda faaliyet gösterecek Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun çalışma esaslarına dair Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu yönetmeliğinde değişiklikler yapıldı.
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu değerlendirmesi sonucu belirlenen fahiş fiyat ve stokçuluk uygulamalarının bir yıl içinde tekrarı halinde bir önceki cezanın iki katı tutarında idari para cezası uygulanacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe eklenen bir fıkrayla, idari para cezalarının verilmesini gerektiren aykırılığın bir takvim yılı içinde tekrarı hâlinde, her bir tekrar için bir önceki cezanın iki katı idari para cezası uygulanacağı hüküm altına alındı. Yönetmelikle yapılan diğer bir düzenlemeyle, idari para ceza tutarının belirlenmesi sürecinde "fiil" olarak belirtilen hareketler "kabahat" olarak değiştirildi.
Yeni madde metnine göre, idari para cezalarının uygulanmasında Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından ceza tutarı belirlenirken, işlenen kabahatin haksızlık içeriği, tekrarı ve sayısı, kabahat dolayısıyla elde edilen menfaatin ve neden olunan zararın büyüklüğü ile failin kusuru ve ekonomik durumu gibi hususlar dikkate alınacak.
CEZALAR 2 MİLYON TL'YE KADAR UZANABİLİR
Düzenlemeyle ayrıca, Kurulun yapacağı değerlendirme sonucu verilecek idari para cezasına dayanak teşkil eden perakende ticaretin düzenlenmesi hakkında kanuna yapılan atıfta değişiklik yapıldı.
Bu düzenlemeye göre, belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket ettiği tespit edilen üretici, tedarikçi ve perakende işletmelere verilecek idari para cezasının belirlenmesinde perakende ticaretin düzenlemesi hakkında kanunun 18. maddesinin (ı) fıkrası yerine (k) fıkrası esas alınacak.
Söz konusu fıkra uyarınca, fahiş fiyat uygulamalarında her bir aykırılık için 10 bin TL'den 100 bin TL'ye kadar; stokçuluk, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde ise her bir aykırılık için 100 bin TL'den 2 milyon TL'ye kadar idari para cezası verilmesi öngörülüyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI TAKVİMİ! 2023 Sağlık Bakanlığı atama başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? 65-72 YAŞ! Uzman tabip, diş tabibi, eczacı...
- LGS MART AYI ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI! LGS ne zaman, hangi konular çıkacak? MEB yayımladı! 2023 Sözel, sayısal sorular...
- 3 damlası bile yetiyor! Salçadaki küflenmeyi ortadan kaldıran mucizevi yöntem! Bunu yaparsanız haftalarca saklayabilirsiniz!
- TOKİ Tuzla başvurusu kabul edilenler listesi! 2023 TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları açıklandı mı? Silivri, Çatalca, Arnavutköy...
- Ramazan ayı ne zaman 2023? İlk oruç ne zaman, hangi gün tutulacak? İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ
- Evde bakım aylığı yatan iller listesi 2023! 15 Mart ZAMLI evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? e-devlet sorgulama ekranı
- 14 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu?
- 15 Mart Çarşamba Şanlıurfa'da yarın okullar tatil olacak mı? Şanlıurfa okullar tatil mi son dakika? Valilik açıklamaları...
- Sağlık Bakanlığı 2. etap alımları ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı yeni alımlar ne zaman 2023?
- Bayram tatili kaç gün sürecek 2023? Ramazan Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor?
- Yeni kanlı ay tutulması tarihi belli mi? Kanlı ay tutulması ne zaman 2023?
- Konya deprem son dakika 2023! 14 Mart Konya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...