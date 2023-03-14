TOGG resmi site ön sipariş son dakika! TOGG ne zaman satışa çıkacak, fiyatı ne kadar 2023? Ön sipariş ve fiyat sayfası...

"ÖNCELİK BİREYSEL KULLANICILARDA"

Togg CEO'su M. Gürcan Karakaş, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Mart ayında aracın kullanıcıyla buluşturulacağını söyleyen Karakaş, "Kullanıcılarımız web sitemiz veya Trumore uygulamamız üzerinden katılacakları çekiliş ile akıllı cihazımıza ön sipariş verme hakkını elde edebilecekler." dedi. Karakaş, siparişlerin bireysek kullanıcılar öncelikli olmak üzere 2023 boyunca teslim edileceğini kaydetti.

İKİ PLATFORMDAN SİPARİŞ

Araç için siparişler, 16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden alınacak. Kullanıcılar, "Gemlik", "Anadolu", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" arasından bir seçim yapabilecek.