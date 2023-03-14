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Motorine indirim yolda! Araç sahiplerine iyi haber! Bu geceden itibaren geçerli olacak

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.03.2023 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023
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Motorine indirim yolda! Araç sahiplerine iyi haber! Bu geceden itibaren geçerli olacak

Son dakika haberi | Brent petrolün varil fiyatının 80 doların altına gerilemesinin ardından motorin fiyatlarında da indirim yolda... İstanbul'da litresi 21 lira 59 kuruştan satılan motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 71 kuruş indirim geliyor. İndirimle birlikte 60 litrelik bir depo dolumunda 45 lira fark edecek.

Son dönemde döviz kurunda yaşanan dalgalanma ve brent petrolün varil fiyatındaki değişim nedeniyle akaryakıt fiyatlarında güncellenmeler devam ediyor. Brent petrol fiyatında yaşanan düşüş, motorin fiyatlarına da yansıdı.

BRENT PETROL 80 DOLARIN ALTINA GERİLEDİ
Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle brent petrolün varil fiyatı 80 doların altına geriledi. Brent petrolün varili 79,8 dolardan işlem görürken, yaşanan bu düşüş nedeniyle araç sahiplerinin yüzünü güldüren bir haber de geldi.

MOTORİNE İNDİRİM
Brent petrolde yaşanan düşüşün ardından bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 71 kuruşluk indirim bekleniyor. Benzinde ise herhangi bir değişim olmayacak.

GÜNCEL MOTORİN VE BENZİN LİTRE FİYATLARI
İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 21,59 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20,48 liradan satılıyor.

DEPODA 45 TL FARK EDECEK
Bu indirimle birlikte İstanbul'da 60 litrelik deposu olan bir aracın deposu bin 295 liraya dolarken bu fiyat indirimle bin 252 liraya düşecek. Böylelikle depoda 45 lira fark olacak.

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