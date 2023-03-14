Motorine indirim yolda! Araç sahiplerine iyi haber! Bu geceden itibaren geçerli olacak

DEPODA 45 TL FARK EDECEK

Bu indirimle birlikte İstanbul'da 60 litrelik deposu olan bir aracın deposu bin 295 liraya dolarken bu fiyat indirimle bin 252 liraya düşecek. Böylelikle depoda 45 lira fark olacak.

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