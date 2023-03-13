Kamu Çerçeve Protokolü 2023 ne zaman imzalanacak? Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri bitti mi?
"Kamu Çerçeve Protokolü 2023 ne zaman imzalanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşçi ve işveren tarafı, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilen Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine kaldığı yerden devam ediyor. Peki, Kamu Çerçeve Protokolü 2023 ne zaman imzalanacak? Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri bitti mi?
"Kamu Çerçeve Protokolü 2023 ne zaman imzalanacak? Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri bitti mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilen Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine kaldığı yerden devam ediyor. Peki, Kamu Çerçeve Protokolü 2023 ne zaman imzalanacak? Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri bitti mi?
BAKAN BİLGİN'DEN KAMU İŞÇİSİNİN ZAM GÖRÜŞMELERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "Kamu işçileriyle ilgili sürdürdüğümüz toplu iş sözleşmesi çerçeve protokolü çalışmamız başlamıştı. Deprem nedeniyle onu askıya aldık ama hiçbir hak kaybı olmayacak şekilde bunu da gerçekleştireceğiz." dedi.
Henüz konu hakkında resmi açıklama bulunmuyor. Detaylar geldiğinde haberimizde yer alacaktır...
2023-2025 Dönemi Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü İçin Resmi Görüşmeler Başladı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında Türk-İş heyetini kabul etti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda işçi ve işveren kesimleri ile birlikte gerçekleştirilen görüşme ile 700 binden fazla kamu işçisini ilgilendiren 2023-2025 dönemini kapsayacak olan Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolüne ilişkin çalışmalar resmi olarak başlamış oldu.
Görüşmelerin ardından açıklama yapan Türkiye İşçi Sendikaları (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay, "700 bin kamu işçisi ile ilgili 2023 yılı toplu sözleşme görüşmelerine bugün (20 Ocak) resmen başladık. Bir birde başlayan görüşmelerde yüzde 30 civarında arkadaşımız, üç birde de yüzde 70 civarında 700 bin işçimizin sözleşme görüşmeleri. Ayın 9'unda Bakan Beyle bir toplantı yapmıştık, bugün de ilk resmi toplantıyı işveren temsilcisiyle beraber yaptık.
2023 yılında bizim taleplerimizin başında asgari ücretten sonra özellikle tabanda bir iyileştirme yapmamız gerektiği vardı. 10-15 yıllık arkadaşlarımız asgari ücret seviyesine yaklaştı böyle bir sıkıntımız var. Akabinde bir birden geçerli olmak üzere işçi arkadaşlarımıza refah payı verilmesi, ardından 2023 yılında işçilere verilecek zam ile ilgili bugün Türk-İş adına Komisyon Başkanı Ramazan Bey, Pazartesi günü de bizim dışımızda Hak-İş'ten iki tane genel başkan yardımcısı ile beraber ortak bir toplantı yapacaklar" diye konuştu.
Kamu Koordinasyon Kurulu'nu bir ay önce kurduklarını anımsatan Atalay, şöyle devam etti:
"Üçüncü toplantıyı arkadaşlarımız bu hafta yaptı.
Tabii bunun kadar önemli olan bir konu da taşeronlarla ilgili bir çözüm bulmamız gerekiyor.
Hükümetin 2019 yılında 696 sayılı KHK ile kadroya geçenlerle ilgili bize bir sözü var. KİT'ler başta olmak üzere ülke gündeminden taşeron lafını kaldırmamız gerekiyor. Türk-İş'in talebi ve sendikaların talebi budur."
Taşeron ve geçici işçi konusunun bu dönemde çözülmesi gerektiğine değinen Atalay, "696 sayılı KHK ile ilgili emekliliği dolanların meselesi var. Onunla ilgili de tamam dediler. Tayinlerle, eş durumuyla ilgili talebimizi de Bakan Beye bir daha yineledik.
Aile huzuru açısından bu meseleye bir çözüm bulmak gerekiyor. Çünkü bu sürdürülebilir bir iş değil. Bunlarla ilgili her gün talepler geliyor" ifadesini kullandı.
Atalay, komisyonun iyileştirme, refah payı ve 2023 zammını birlikte çalışacağını belirterek, "Önümüzdeki günlerde de bu maddelerin dışında 2023 için zam talebimizi kamuoyuna açıklarız.
Asgari ücretin biraz üzerinde ücretle 10-15 senedir kendi mesleklerinde uzman olan kurumlarda çalışan milyonlarca insan var. Onların ikramiyeleri, sosyal hakları var. Asgari ücretlinin öyle bir şeyi yok.
Ne gerekiyorsa kararına bizim komisyon Hak-İş ile beraber oturup karar verecekler. Çözeceğimize inanıyorum. İnşallah toplumun beklentisini karşılayacak güzel bir rakam alırız" dedi.
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- Kamu Çerçeve Protokolü 2023 ne zaman imzalanacak? Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri bitti mi?
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