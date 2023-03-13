Kamu Çerçeve Protokolü 2023 ne zaman imzalanacak? Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri bitti mi?

Görüşmelerin ardından açıklama yapan Türkiye İşçi Sendikaları (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay, "700 bin kamu işçisi ile ilgili 2023 yılı toplu sözleşme görüşmelerine bugün (20 Ocak) resmen başladık. Bir birde başlayan görüşmelerde yüzde 30 civarında arkadaşımız, üç birde de yüzde 70 civarında 700 bin işçimizin sözleşme görüşmeleri. Ayın 9'unda Bakan Beyle bir toplantı yapmıştık, bugün de ilk resmi toplantıyı işveren temsilcisiyle beraber yaptık.

2023 yılında bizim taleplerimizin başında asgari ücretten sonra özellikle tabanda bir iyileştirme yapmamız gerektiği vardı. 10-15 yıllık arkadaşlarımız asgari ücret seviyesine yaklaştı böyle bir sıkıntımız var. Akabinde bir birden geçerli olmak üzere işçi arkadaşlarımıza refah payı verilmesi, ardından 2023 yılında işçilere verilecek zam ile ilgili bugün Türk-İş adına Komisyon Başkanı Ramazan Bey, Pazartesi günü de bizim dışımızda Hak-İş'ten iki tane genel başkan yardımcısı ile beraber ortak bir toplantı yapacaklar" diye konuştu.