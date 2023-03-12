“İlk İş Yerim”de kura tarihi belli oldu! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum duyurdu

"'İLK İŞ YERİM' İÇİN KURALAR İLK KEZ ÇEKİLECEK"

Bakan Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından, yaptığı açıklamayla "İlk İş Yerim" projesi kapsamında 10 bin iş yeri için kura çekimlerine başlandığını duyurdu. Bakan Kurum, yayımladığı mesajında "250 alt sektörü harekete geçiren "İlk Evim, İlk İş Yerim" projemizle istihdamı destekliyor, vatandaşımızı iş sahibi de yapıyoruz. Konut ve arsa kuralarımız devam ederken sıra iş yerlerine geldi. 12 ilde, 3 bin 106 iş yeri için 15 Mart'ta kuraları çekmeye başlıyoruz." dedi.