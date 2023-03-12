Hane başı destek ödemesi ne zaman yatacak? Mart ayı hane başı destek ödemesi yatan iller hangileri? Ziraat Bankası...

"Hane başı destek ödemesi ne zaman yatacak? Mart ayı hane başı destek ödemesi yatan iller hangileri?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, söz konusu ödemeler, devam eden hasar tespit çalışmaları sonuçlandıkça yapılıyor. Peki, Hane başı destek ödemesi ne zaman yatacak? Mart ayı hane başı destek ödemesi yatan iller hangileri? Sorgulama ekranı...