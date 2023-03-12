Geçici işçiye kadro Meclis'ten geçti mi? Geçici işçiye kadro ne zaman yasalaşacak?
"Geçici işçiye kadro ne zaman yasalaşacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çalışma hayatına yönelik düzenlemeler kapsamında bulunan 60 bin kişiyi ilgilendiren geçici işçiye kadro düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle geçici işçilerin kadrolu işçi olarak çalışmaları sağlanacak ve bazı sosyal haklarda da iyileştirmeye gidilecek. Peki, Geçici işçiye kadro ne zaman yasalaşacak? Geçici işçiye kadro Meclis'ten geçti mi?
"Geçici işçiye kadro ne zaman yasalaşacak? Geçici işçiye kadro Meclis'ten geçti mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçici işçiye kadro son dakika gelişmeleri 12 Mart 2023 tarihinde gündeme geldi. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin hayata geçirilmesiyle süreç geçici işçiye kadro düzenlemesine geldi. Peki, Geçici işçiye kadro ne zaman yasalaşacak? Geçici işçiye kadro Meclis'ten geçti mi?
TAŞERONA KADRO NE ZAMAN ÇIKACAK?
Taşerona kadro ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmalarını sürdürüyor. İlk olarak geçiçi işçi sorunu çözüme kavuşturulacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz 6 Mart'ta düzenlenen Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada geçiçi işçilerle ilgili düzenlemenin tamamlandığını ve kadro teklifinin Meclis'e sunulacağını ifade etmişti.
Geçiçi işçi düzenlemesinin tamamlanması sonrası ise 90 bin taşerona kadro verilmesine ilişkin sürecin başlaması bekleniyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, daha önce yaptığı açıklamada önceden 1 milyon işçiye kadro verildiğinin altını çizerek 90 bin işçinin faydalanamadığını ifade etmişti.
Ardından ise "Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- LGS BAŞVURU KILAVUZU 2023 | MEB LGS başvuruları BAŞLADI mı, ne zaman? Liselere Geçiş Sistemi merkezi sınav tarihi...
- LGS sınavı ne zaman 2023? Deprem bölgesinde LGS yapılacak mı, hangi illerde? Bakan Özer son dakika açıkladı!
- TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 2023 TOKİ Müstakil arsa kazananların İSİM LİSTESİ! Bingöl, Afyonkarahisar, Kırşehir, Erzincan...
- OSCAR ÖDÜLÜ KAZANAN EN İYİ FİLM 2023! Everything Everywhere All at Once (Her Şey Her Yerde Aynı Anda) hangi platformda, konusu nedir?
- TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Tekirdağ Çorlu 2+1,3+1 TOKİ kura sonuçları 2023! Kazananların isimleri...
- POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? 29. dönem POMEM mülakat sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı?
- MEB-EKYS sınavı ne zaman yapılacak 2023? MEB-EKYS ne zamana ertelendi, iptal mi?
- ALES geç başvuruları ne zaman bitecek? 2023 ÖSYM ALES sınav takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Geçici işçiye kadro Meclis'ten geçti mi? Geçici işçiye kadro ne zaman yasalaşacak?
- Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı 2023 ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı 42.500 personel alımı branş dağılımı açıklandı mı?
- Müge Anlı Yusuf Ferhat Avcı kimdir, bulundu mu? Müge Anlı Yusuf Ferhat Avcı yakalandı mı?
- 25 yıl evli kalan ev hanımlarına 45-47 yaşında emeklilik! SGK'ya tek belge ile başvurmak kâfi! SSK kapsamında 1261 günü geçmeden...