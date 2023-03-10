10 Mart 2023, Cuma
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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık duyurdu: Mart ayı Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırılmaya başlandı

Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık duyurdu: Mart ayı Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırılmaya başlandı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.03.2023
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Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık duyurdu: Mart ayı Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırılmaya başlandı

Son dakika haberleri... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelliler ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 2 milyar 417 milyon lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.

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