İstanbul Havalimanı Avrupa’da ilk sırada

Buna göre; İstanbul Havalimanı'nı 5 milyon 488 bin 545 yolcuyla Londra, 4 milyon 717 bin 623 yolcuyla Paris, 4 milyon 430 bin 131 yolcuyla Madrid ve 3 milyon 896 bin 400 yolcuyla Amsterdam havalimanları takip etti.