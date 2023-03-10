İstanbul Havalimanı Avrupa'da ilk sırada
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 'Avrupa'nın En Yoğun 5 Havalimanı'nın açıklandığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Havalimanı'nın zirvede olduğu belirtildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'nın ocak ayında 5 milyon 637 bin 182 yolcuya ev sahipliği yaparak Avrupa'daki havalimanları arasında lider olduğunu duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul Havalimanı ocak ayında 5,6 milyon yolcuyu ağırlayarak yine Avrupa'da zirvenin sahibi oldu" denildi. Paylaşımda ayrıca diğer havalimanlarının istatistiklerine yer verildi.
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