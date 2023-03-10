10 Mart 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri İstanbul Havalimanı Avrupa'da ilk sırada

İstanbul Havalimanı Avrupa'da ilk sırada

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.03.2023
ABONE OL
İstanbul Havalimanı Avrupa’da ilk sırada

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 'Avrupa'nın En Yoğun 5 Havalimanı'nın açıklandığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Havalimanı'nın zirvede olduğu belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'nın ocak ayında 5 milyon 637 bin 182 yolcuya ev sahipliği yaparak Avrupa'daki havalimanları arasında lider olduğunu duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul Havalimanı ocak ayında 5,6 milyon yolcuyu ağırlayarak yine Avrupa'da zirvenin sahibi oldu" denildi. Paylaşımda ayrıca diğer havalimanlarının istatistiklerine yer verildi.

Buna göre; İstanbul Havalimanı'nı 5 milyon 488 bin 545 yolcuyla Londra, 4 milyon 717 bin 623 yolcuyla Paris, 4 milyon 430 bin 131 yolcuyla Madrid ve 3 milyon 896 bin 400 yolcuyla Amsterdam havalimanları takip etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA