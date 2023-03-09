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SON DAKİKA | Ticaret Bakanlığından "6 ay 6 bin km" kuralına uymayan galericilere ceza yağdı: 35 milyon TL'yi aştı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.03.2023 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023
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SON DAKİKA | Ticaret Bakanlığından 6 ay 6 bin km kuralına uymayan galericilere ceza yağdı: 35 milyon TL’yi aştı

Son dakika haberine göre Ticaret Bakanlığı, 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesine uymayan otomobil galerileri ve satıcılarına ceza yağdırdı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Otomobil yetkili bayileri ve oto galerilerine uygulanan idari para cezası toplamı 35 milyon 110 bin 527 liraya ulaştı." denildi.

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