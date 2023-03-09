BDDK’dan bankalar için flaş karar: Net döviz pozisyonunun öz kaynaklar içindeki payında üst sınır yüzde 10’a yükseldi

Yapılan açıklamaya göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, bugün tarihli kararı kapsamında, bankaların mutlak değeri daha önce azami yüzde 5 olarak belirlenen yabancı para net genel pozisyon/öz kaynak standart oranı ile konsolide finansal tablolar esas alınarak hesaplanan yabancı para net genel pozisyon/öz kaynak standart oranının yüzde 10'a çıkarılmasına karar verdi.