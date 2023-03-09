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BDDK'dan bankalar için flaş karar: Net döviz pozisyonunun öz kaynaklar içindeki payında üst sınır yüzde 10'a yükseldi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.03.2023
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BDDK’dan bankalar için flaş karar: Net döviz pozisyonunun öz kaynaklar içindeki payında üst sınır yüzde 10’a yükseldi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların net döviz pozisyonunun öz kaynakları içindeki payında üst sınırı yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkardı. BDDK, aralık ayında bankaların net döviz pozisyonunun öz kaynakları içindeki payına ilişkin üst sınırı yüzde 20'den yüzde 5'e çekmişti.

Yapılan açıklamaya göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, bugün tarihli kararı kapsamında, bankaların mutlak değeri daha önce azami yüzde 5 olarak belirlenen yabancı para net genel pozisyon/öz kaynak standart oranı ile konsolide finansal tablolar esas alınarak hesaplanan yabancı para net genel pozisyon/öz kaynak standart oranının yüzde 10'a çıkarılmasına karar verdi.

ARALIK AYINDA YÜZDE 20'DEN 5'E ÇEKİLMİŞTİ

BDDK, aralık ayında bankaların net döviz pozisyonunun öz kaynakları içindeki payına ilişkin üst sınırı yüzde 20'den yüzde 5'e çekmişti.

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