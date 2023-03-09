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AÖL sınavları online, ne zaman yapılacak 2023? Açık Lise sınavları yüz yüze mi yapılacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.03.2023
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AÖL sınavları online, ne zaman yapılacak 2023? Açık Lise sınavları yüz yüze mi yapılacak?

"AÖL sınavları online, ne zaman yapılacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açıktan lise mezunu olmayı hedefleyen öğrenciler, yılın ikinci sınavlarının ne zaman ve nasıl yapılacağını araştırıyor. Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri Nisan ayına kadar uzatıldı. Peki, AÖL sınavları online, ne zaman yapılacak 2023? Açık Lise sınavları yüz yüze mi yapılacak?

"AÖL sınavları online, ne zaman yapılacak 2023? Açık Lise sınavları yüz yüze mi yapılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından kayıt işlemleri, 3 Nisan tarihine kadar uzatıldı. Kayıtlarını tamamlayan öğrenciler, güncel sınav tarihleri için Milli Eğitim Bakanlığından tarih açıklaması bekliyor. Peki, AÖL sınavları online, ne zaman yapılacak 2023? Açık Lise sınavları yüz yüze mi yapılacak?

AÇIK LİSE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Açık Öğretim Lisesinde eğitimlerini sürdüren öğrenciler 3 Nisan'a kadar kayıt yenileme işlemlerini yapabilecek.

İlk kez kayıt yaptıracak öğrenciler de benzer şekilde 3 Nisan'a kadar sınav ve kayıt ücretini yatırarak ilk kayıt işlemini gerçekleştirebilir.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2023 sınav uygulama takvimini duyurmadı. Ancak kayıt işlemini yapmayan öğrenciler sınavlara katılamayacak. Kayıt işlemlerinin sona ermesinin ardından sınavların Nisan-Mayıs ayları içerisinde düzenlenmesi bekleniyor.

Sınav takviminin belli olmasıyla sınavların online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağı duyurulacak. Geçtiğimiz yıl 2. dönem sınavları Mart ayının ilk haftası başlamıştı.

AÖL KAYITLARI DEVAM EDİYOR!

2022-2023 eğitim öğretim yılı 2. dönem kayıt yenileme, ilk kayıt ve ders seçimi işlemleri 3 Nisan'a kadar devam edecek.

Kayıt yenileme son gününe kadar ders seçimi yapmayan adayların ders seçim işlemleri Bakanlık tarafından otomatik olarak gerçekleştirilecek.

Bu dönem için ilk kayıt sınav katılım ücreti olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına 10 TL olarak belirlenmiştir.

Öğrencilik durumu Silik, Donuk veya Aktif olan öğrencilerimiz kayıt yenileme işlemi yaptıracaktır. Kayıt yenileme yaptırmayanlar dönem sınavına katılamaz.

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