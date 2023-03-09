"AÖL sınavları online, ne zaman yapılacak 2023? Açık Lise sınavları yüz yüze mi yapılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından kayıt işlemleri, 3 Nisan tarihine kadar uzatıldı. Kayıtlarını tamamlayan öğrenciler, güncel sınav tarihleri için Milli Eğitim Bakanlığından tarih açıklaması bekliyor. Peki, AÖL sınavları online, ne zaman yapılacak 2023? Açık Lise sınavları yüz yüze mi yapılacak?