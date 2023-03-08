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Son dakika: İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi'nden "Martı TAG" ve "Martı Motosiklet" kararı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.03.2023 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023
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Son dakika: İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi’nden Martı TAG ve Martı Motosiklet kararı

Son dakika haberleri... İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi, İstanbul Otomobilciler Esnaf Odasının açtığı davada "Martı TAG" ve "Martı Motosiklet" uygulaması ile internet sitesine erişim engeli getirdi.

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